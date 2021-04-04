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5 правил для эффективного изучения английского языка

Один из популярных запросов в Google – это «Как выучить английский». На первый взгляд всё более, чем очевидно и просто, но не стоит забывать и о том, что есть множество примеров непродуктивного изучения английского языка. Для того, чтобы не застрять на пол пути и видеть ежедневный прогресс, уже давно было придумано огромное количество эффективных советов по изучению, о пяти из них мы расскажем в этой статье.

Погружение в язык
Для того, чтобы вникнуть в суть английского языка и привыкнуть к нему, необходимо окружить себя им. Смените язык гаджета, наклейте стикеры на каждый предмет в квартире с его названием на английском, общайтесь с иностранцами, интересуйтесь исключительно иностранным контентом, пишите посты и твиты на английском, одним словом – экспериментируйте, ведь вариантов бесконечное множество, просто подключите фантазию.

Профессиональный педагог
Мало кому удавалось выучить английский на уроках в школе, поэтому услуги репетитора были, есть и будут востребованными. Из-за пандемии частные педагоги переместились в сеть, поэтому занятия могут проходить в режиме онлайн. Хорошего преподавателя можно найти на специальных сайтах, таких, как Препли, там их действительно огромное количество. Воспользуйтесь фильтрами во время поиска и выберите именно того, кто вам нужен.

Общение с носителем
Достаточно распространённая практика, ведь используя этот способ обучения, ученик оттачивает свой разговорный английский и учится применять приобретённые ранее знания. Носителя языка можно найти в социальных сетях или на специальных сайтах. Благодаря этому методу получится практиковать английский дома и улучшать свой навык общения на иностранном языке.

По фильмам и сериалам
Об этом способе многие слышали, но не многие используют. Этот вариант изучения действительно действенный для быстрого изучения английского языка, ведь вы не просто узнаёте новые фразы, слова, привыкаете к иностранной речи, но и получаете удовольствие от просмотра интересного фильма или сериала.

Думайте на английском
На первый взгляд это кажется невозможным, но это далеко не так. Как и в любом деле, по началу будет достаточно трудно, ведь не каждый умеет моментально переключаться, да и словарного запаса может не хватить, но потихоньку вы привыкнете к этому. Проговаривайте у себя в голове элементарные вещи: планы на день, погоду, мысли о прочитанной книге или рецепт любимого пирога. Также это станет мотивацией для изучения новых слов.

06 август 11:51 | : Разное

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