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Reit фонды - что это за инвестиции

Обладание собственной недвижимостью является чуть ли не главной жизненной целью миллионов людей. И вовсе не потому, что им негде жить. Главное объяснение – стремление к стабильности плюс желание максимально обезопасить свои сбережения. Но можно ли вложиться в недвижимость, не покупая ни дома, ни квартиры?

Что такое REIT

Инвестиционный фонд недвижимости (Real Estate Investment Trust – REIT) – это компания, которая владеет и в большинстве случаев управляет приносящей доход недвижимостью. Это могут быть офисные и жилых здания, склады, больницы, торговые центры, отели и др.

REIT дает возможность инвестировать в недвижимость без ее покупки. Деньги пайщиков фонд вкладывает в объекты, которыми сам же и управляет. После продажи или сдачи в аренду квартир, домов или отелей пайщики получают долю от прибыли, пропорциональную вложениям.

В большинстве стран законодательство позволяет компаниям, занимающимся недвижимостью, платить меньший корпоративный налог и налог на прирост капитала. REITs неоднократно подвергались критике, как структуры, поощряющие спекуляцию и снижающие доступность жилья.

REITs могут быть публичными компаниями, а также публичными компаниями, не котирующимися на бирже, или частными компаниями.

REITs могут быть долевыми, ипотечными и гибридными, то есть инвестирующими как в недвижимость, так и в ценные бумаги. В ноябре 2014 года акции REITs были признаны отдельным классом активов в стандарте Глобальной отраслевой классификации S&P Dow Jones Indexes и MSCI. Ключевые статистические данные для изучения финансового положения и функционирования REIT включают чистую стоимость активов (NAV), средства от операционной деятельности (FFO) и скорректированные средства от операций (AFFO).

Больше всего таких фондов существует в США. Общая капитализация американских REITs составляет более 300 млрд долларов.

Преимущества инвестиционных фондов недвижимости

- Возможность диверсифицировать портфель (российский инвестор тоже может купить акции REIT и таким образом стать участником зарубежного рынка).

- Низкий входной порог (Инвестиции в недвижимость от 100$).

- Стабильная доходность.

- Хорошая ликвидность.

- Надежность.

Риски для инвестора

В случае публично торгующихся REITs:

- Рост процентных ставок, что снижает спрос.

- Неправильный выбор REIT.

- Высокие налоги (дивиденды REIT облагаются налогом по ставке 30 %, что выше налоговой ставки на дивиденды по обычным акциям).

В случае небиржевых REITs:

- Трудность определения реальной стоимости акций (что объясняется тем, что они не торгуются публично).

- Недостаточная ликвидность.

- Непрозрачность в выплатах дивидендов (они иногда производятся за счет средств других инвесторов, а не за счет доходов, что уменьшает денежный поток и ведет к снижению стоимости акций).

- Комиссии (многие небиржевые фонды берут с инвесторов авансовые сборы в размере 9–10 %, а также плату за услуги внешнего управляющего.

Российские и иностранные REIT-фонды

В России покупка недвижимости – излюбленный способ вложить деньги. Другое дело, что инвестиции такого рода по карману далеко не каждому. Но есть вариант: обратиться к отечественному аналогу REIT – паевым инвестиционным фондам недвижимости (ЗПИФн), позволяющим стать пайщиком с относительно небольшим начальным капиталом – в большинстве случаев начиная от 300 тыс. рублей.

Кстати, для начинающего инвестора даже такая сумма может оказаться неподъемной – и это первая сложность работы с российскими ЗПИФами. Другое неудобство – отсутствие информации по приобретаемым объектам недвижимости во время формирования фонда. В таких случаях многое зависит от профессионализма управляющего, что тоже устраивает далеко не всех.

И еще один рискованный момент – закрытость ПИФов. Вложить средства в фонд можно лишь при его формировании, а забрать их можно только после закрытия (а такие фонды существуют в среднем 5–10 лет). Несколько лучше обстоит дело с паями, если они торгуются на бирже или по ним регулярно выплачиваются дивиденды.

ПИФы бывают трех видов:

- Девелоперские (инвестируют в покупку и развитие уже существующих объектов недвижимости).

- Строительные (инвестируют в строительство объектов с нуля для их последующей перепродажи).

- Рентные (инвестируют в действующие объекты для сдачи их в аренду).

Очень часто ЗПИФы являются гибридными, занимаясь всеми названными видами инвестиций.

Инвестиции в REIT заграничной недвижимости представляются более привлекательными. Во-первых, их бумаги гораздо более ликвидны, их можно свободно купить на бирже, причем по вполне демократичной цене: в среднем от 30 до 100 долларов за акцию. Во-вторых, большинство REIT-фондов выплачивают дивиденды, причем ежемесячно, как, например, Realty Income Corporation – американский трастовый фонд, который инвестирует в коммерческую недвижимость в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.

Доходность

Доходность американского REIT-фонда в среднем составляет от 4 до 6 % годовых в долларах США. Цифры взяты до уплаты налогов.

Доходность российских ЗПИФов в принципе сопоставима с этими цифрами. Так, максимальный доход девелоперских закрытых паевых инвестиционных фондов составил за три года 34,79 %.

Вместо заключения

Возможность вложиться в недвижимость, используя REIT или ПИФ, есть практически у каждого, даже начинающего инвестора. Однако новичкам, как уже говорилось, лучше начинать с американских трастов. Некоторые российские ЗПИФы, торгующиеся на бирже, также выплачивают дивиденды, но среди нескольких десятков фондов, получивших биржевой листинг, только в единичных случаях можно говорить о ликвидности.

07 июль 06:59 | : Разное

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