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Можно ли избежать весеннего призыва в армию?

весенний призыв в армию prizyvanet.ru

Призыв в армию в России проводится два раза в год. Один из них – весной. В этом году точно не известны сроки организации кампании, что связано с распространением коронавируса. Но большинства призывников интересует вопрос: «Можно ли избежать призыва, получив отсрочку?»

Есть несколько способов получить временное освобождение на 6-12 месяцев. Один из них – по состоянию здоровья. Речь идет о различных патологиях, при выявлении которых в целях безопасности предоставляется отсрочка. Это возможность избежать весенний призыв в армию. Чтобы подтвердить проблемы со здоровьем, нужно передать на рассмотрение необходимые справки и выписки. Предоставить необходимый пакет документов необходимо до начала срока весеннего призыва. Они помогут доказать наличие болезни.

Какие есть изменения в 2021 году?

Нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране наложила отпечаток на все сферы жизни. Сегодня реализуется комплекс мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Организация медицинской комиссии, сбор документов для предоставления на рассмотрения в военкомат – все это способствует образованию очередей в поликлиниках и медицинских учреждениях. Опасность заключается в том, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. В местах большого скопления людей риск заражения резко возрастет. Так как инкубационный период составляет порядка 14 дней, а болезнь часто протекает без видимых симптомов, то риск увеличения количества зараженных может разительно возрасти.

Именно коронавирус стал причиной того, что до конца не известны сроки проведения весенней кампании. Также в последнее время было внесено несколько поправок в действующие законопроекты. Эти нововведения затронули юношей призывного возраста (18-27 лет). Первая поправка говорит о том, что молодые люди, которые поменяли место жительства, должны в обязательном порядке прийти в локальный военкомат для прохождения медицинской комиссии. Если они переехали в другой населенный пункт для работы или учебы, то нужно оперативно оформить учет в местном военкомате. В обязанности призывника входит информирование о своем местонахождении. Такая мера предусмотрена в том случае, если человек не планирует в ближайшее время оформлять временную или постоянную прописку в новом городе.

Также в этом году внесены следующие поправки:

  • изменения расписания болезней для определения категории годности военнообязанного;
  • изменение процедуры вручения повестки призывнику.

Во время прохождения медицинской комиссии врачи определяют категорию призывника. Если выдана категория «Г», то дает временная отсрочка. Основной критерий для определения категории – общее состояние здоровья. Во внимание принимается наличие хронических болезней и прочих патологий, которые прописаны в специальном Постановлении Правительства РФ. В этом году изменено расписание заболеваний. Этот документ берется за основу при постановке категории годности.

Также в конце этого года планируется появление еще одной поправки. Суть заключается в изменении порядка вручения повесток. Раньше этот официальный документ должен был вручаться лично в руки военнообязанного под роспись. Прогнозируется, что с вступлением в силу новых поправок повестки будут отправлять по почте заказным письмом. Новая мера обусловлена нестабильной эпидемиологической ситуацией. Она направлена на сокращения вероятности заражения, так как вирус передается воздушно-капельным путем. Даже если повестка посредством заказного письма не дойдет до адресата, то молодой человек должен в обязательном порядке явиться в военкомат в указанные сроки. Если будут нарушены требования действующего законодательства, то предусмотрено наказание в виде штрафа.

01 июль 09:11 | : Разное

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