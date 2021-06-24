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Как результативно разрешить споры между заказчиком и подрядчиком

Коммерческие отношения в сфере строительного подряда отличаются крупными суммами, фигурирующими в контрактах. Пропорционально стоимости сделок растут и риски контрагентов, их заключающих. Незапланированное развитие событий нередко приводит участников договора строительного подряда к необходимости выяснять отношения в арбитражном суде. Споры между заказчиком и подрядчиком в большинстве случаев строятся вокруг нескольких ключевых моментов, среди которых:

- наличие письменного соглашения (договор, контракт) и его условия;

- срок выполнения строительных работ и его соблюдение;

- подписание акта приёмки результатов или уклонение от данного действия;

- согласованное либо несогласованное превышение сметы.

Для кого нужны юридические услуги в строительной сфере

Без достаточного образования и специальной подготовки самостоятельно разобраться во всех тонкостях строительства и гражданского права будет очень нелегко. Грамотная юридическая консультация необходима не только во время разрешения арбитражных споров между заказчиком и подрядчиком, но и при заключении подрядного договора, а также на всех этапах строительства.

Поэтому при возникшем арбитражном строительном споре помощь квалифицированного юриста обязательно потребуется следующим категориям клиентов:

- подрядчикам – представителям строительной организации-застройщика;

- заказчикам строительных объектов;

- проектным бюро и организациям;

- компаниям и частным лицам, заинтересованным в инвестиционных проектах в области строительства;

- поставщикам и продавцам стройматериалов.

Обращаясь за профессиональной помощью или консультацией в юридическую фирму "Ветров и Партнеры", вы сможете успешно разрешить спор между заказчиком и подрядчиком , избежите заключения договора на заведомо невыгодных условиях, а также сможете проконтролировать ход строительства с юридической точки зрения.

Какие вопросы решает юрист по арбитражным спорам по договору строительного подряда

В случае возникновения разбирательства в арбитражном суде или в других вопросах по подрядному договору, юрист, представляющий интересы своего клиента, выполняет следующие функции:

- консультирование по вопросам строительства;

- предоставление юридической защиты в арбитражном суде или в суде общей юрисдикции;

- юридическое сопровождение судебного и исполнительного производства;

- представление интересов своего клиента в государственных или муниципальных органах;

- полное юридическое сопровождение проектов строительства и инвестиционных программ;

- предоставление абонентских юридических услуг строительным и инвестиционным компаниям.

22 июнь 07:01 | : Разное

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