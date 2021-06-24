Как результативно разрешить споры между заказчиком и подрядчиком

Коммерческие отношения в сфере строительного подряда отличаются крупными суммами, фигурирующими в контрактах. Пропорционально стоимости сделок растут и риски контрагентов, их заключающих. Незапланированное развитие событий нередко приводит участников договора строительного подряда к необходимости выяснять отношения в арбитражном суде. Споры между заказчиком и подрядчиком в большинстве случаев строятся вокруг нескольких ключевых моментов, среди которых:
- наличие письменного соглашения (договор, контракт) и его условия;
- срок выполнения строительных работ и его соблюдение;
- подписание акта приёмки результатов или уклонение от данного действия;
- согласованное либо несогласованное превышение сметы.
Для кого нужны юридические услуги в строительной сфере
Без достаточного образования и специальной подготовки самостоятельно разобраться во всех тонкостях строительства и гражданского права будет очень нелегко. Грамотная юридическая консультация необходима не только во время разрешения арбитражных споров между заказчиком и подрядчиком, но и при заключении подрядного договора, а также на всех этапах строительства.
Поэтому при возникшем арбитражном строительном споре помощь квалифицированного юриста обязательно потребуется следующим категориям клиентов:
- подрядчикам – представителям строительной организации-застройщика;
- заказчикам строительных объектов;
- проектным бюро и организациям;
- компаниям и частным лицам, заинтересованным в инвестиционных проектах в области строительства;
- поставщикам и продавцам стройматериалов.
Обращаясь за профессиональной помощью или консультацией в юридическую фирму "Ветров и Партнеры", вы сможете успешно разрешить спор между заказчиком и подрядчиком , избежите заключения договора на заведомо невыгодных условиях, а также сможете проконтролировать ход строительства с юридической точки зрения.
Какие вопросы решает юрист по арбитражным спорам по договору строительного подряда
В случае возникновения разбирательства в арбитражном суде или в других вопросах по подрядному договору, юрист, представляющий интересы своего клиента, выполняет следующие функции:
- консультирование по вопросам строительства;
- предоставление юридической защиты в арбитражном суде или в суде общей юрисдикции;
- юридическое сопровождение судебного и исполнительного производства;
- представление интересов своего клиента в государственных или муниципальных органах;
- полное юридическое сопровождение проектов строительства и инвестиционных программ;
- предоставление абонентских юридических услуг строительным и инвестиционным компаниям.