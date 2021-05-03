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Ставки на футбольные матчи на Parimatch

Преимущества ставок на футбол на сайте Париматч. Какие пари предлагает заключать букмекер: линии, росписи, вариативность исходов. Какие стратегии помогут выигрывать чаще

Париматч – это легальный оператор, предлагающий качественные беттинг услуги, высококлассный сервис, что уже успели оценить тысячи постоянных клиентов конторы. БК имеет особое отношение к футболу. Причем, проявляется это не только в линии на данный вид спорта. Сайт https://sport.ua/news/540917-parimatch-foundation-provel-trenirovku-v-samom-malenkom-gorode-ukrainy/ информирует, что благотворительный фонд Parimatch Foundation реализует проект «Спортивный наставник», привлекая к футболу детей во всех уголках страны.

Украинские беттеры выбирают эту площадку из-за большого количества событий, широкой росписи, наличия мобильной версии, достойных коэффициентов и быстрых выплат.

Линии и росписи на футбол в ПМ

Линия на футбол в Parimatch очень широкая, что выгодно отличает эту площадку от конкурентов. Выбор событий приятно удивит даже самых искушенных прогнозистов. Плюсом являются и большие росписи. Так на один ставки на футбол матч могут предлагать несколько сотен итогов. Найти в линии можно практически любое футбольное состязание, от топовых крупных турниров до местечковых встреч.

Вариативность росписи позволяет выбирать исходы на фору, тоталы в матче и в определенное время, делать ставки на игроков команд, статистику.

Как делать одинарные ставки и экспрессы

Для начала беттеру необходимо определиться, будет он прогнозировать один итог или заключать пари на несколько независимых соревнований. В зависимости от этого выбирают одинар или экспресс.

Чтобы сделать одинар, необходимо:

  • в боковом меню выбрать «Футбол»;
  • открыть роспись событий;
  • выбрать фору, тотал, ничью, любой другой подходящий результат;
  • кликнуть на котировку;
  • указать в купоне сумму и подтвердить действие.

 На экспресс пари заключается аналогично. Игроку необходимо:

  • добавить первое выбранное событие в купон;
  • перейти снова в линию и поочередно добавить другие интересующие матчи;
  • после того, как система покажет общий коэффициент, ввести сумму и подтвердить.

Все ставки рассчитываются после окончания матчей. Просмотреть свои ставки можно в личном кабинете. Успех на футбольном тотализаторе во многом зависит от правильного выбора стратегии. Профессионалы наиболее эффективными считают такие тактики: флэт, фиксированная прибыль, догон, процент от банка. Они помогут правильно распределить игровой бюджет и не уйти в минус.

20 июнь 12:16 | : Разное

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