Где открыть расчетный счёт для ИП и его главные преимущества

В начале предпринимательской деятельности перед бизнесменом встаёт множество вопросов, которые являются принципиальными. Один из них – нужно ли открывать расчётный счёт для ИП? Ведь в отличие от юридических лиц индивидуальные предприниматели могут работать без него. Но на практике часто оказывается, что отсутствие расчётного счёта не только тормозит развитие бизнеса, но делает невозможным выполнение повседневных операций.
Закон не говорит о том, что каждый индивидуальный предприниматель обязан открыть счёт в банке. Но если счет всё-таки есть, это дает ИП немало преимуществ.
1. Расчётный счёт открывается бессрочно. То есть от предпринимателя не потребуется посещать банк раз в несколько лет, как в случае с картами, действие которых ограничено.
2.Не все платежи можно осуществлять наличными деньгами. Центробанком установлен лимит в 100 000 рублей на расчёты наличностью по одному договору. Если сумма сделки превышает указанную сумму, необходимо разбивать оплату на более мелкие платежи и оформлять несколько договоров. При открытии расчётного счёта всё это не потребуется.
3. Многие покупатели предпочитают безналичный расчёт, будь то физические или юридические лица. Неразумно пренебрегать клиентами, которые хотят оплатить покупку или услугу картой, ведь отправляя такого клиента снимать наличные деньги, можно его обратно и не дождаться. Тем более, что за снятие денег с некоторых видов банковских карт банки взимают проценты. Напротив, безналичные платежи – это удобный для клиента и прозрачный способ расчёта. Безусловно, и по договору эквайринга банк берет определенный процент от оборота, но его можно снизить, если отказаться от предоставляемых банками терминалов, а установить свой. Придётся один раз потратить порядка 20 000 рублей на приобретение устройства, но это позволит существенно уменьшить расходы по эквайрингу.
4. Наличие расчётного счёта предоставляет полную свободу передвижения. При подключении интернет-банка предприниматель может производить расчёты с поставщиками, налоговой инспекцией и сотрудниками из любой точки мира.
5. Снижение расходов на расчёты. При переводе на личную карту банк может взимать проценты. А при безналичных расчётах оплачивается лишь стоимость услуги за формирование платежного поручения, которая является фиксированной или же вовсе входит в пакетное предложение РКО от банка.
6. Расчётный счёт и анализ выписок по нему повышают шансы на одобрение кредитных или лизинговых продуктов. Многие банки предлагают своим клиентам более выгодные условия по кредитам. Поэтому наличие расчётного счёта может стать решающим фактором в данном вопросе.
7. Расчётный счёт является депозитным, на него могут начисляться проценты на остаток, таким образом, можно даже перекрыть стоимость услуг по его ведению. В некоторых случаях эти проценты могут быть выше, чем по личному счёту.
8. Открытие расчётного счёта позволяет разграничить личные и рабочие финансовые потоки. Многие используют обычные карты в предпринимательской деятельности. Это чревато внезапной блокировкой карты при малейшем подозрении банка в недобросовестной деятельности. Кроме того, банк может передать информацию в налоговые органы, что приведет к проведению проверки и доначислению налогов.
9. Уплата налогов и взносов. Предприниматель может оплачивать налоги и взносы без расчетного счета, но многие банки при этом берут комиссию за перечисление. Также важную роль играет человеческий фактор: при малейшей ошибке в реквизитах предпринимателю придётся дополнительно общаться с налоговиками, а в некоторых случаях даже заплатить пени за просрочку.
10. Встроенная онлайн-бухгалтерия. Многие банки наряду с РКО предлагают и услуги по ведению бухгалтерии онлайн. Это удобное решение для владельцев небольшого бизнеса, которые получают функциональный сервис, помогающий в подготовке отчетности, формировании выписок, платежных поручений и уплате налогов.
11. Еще одним немаловажным плюсом является отмена уведомления всех фондов и налоговой инспекции об открытии расчётного счёта. Действительно, до мая 2014 года все предприниматели, открывавшие счёт в банке, должны были в кратчайшие сроки уведомить ФСС, ПФР и налоговую инспекцию. Сейчас эта обязанность возложена на сам банк.
Где открыть расчётный счёт для ИП
При выборе банка начинающие предприниматели часто обращают внимание на самые известные учреждения, например, ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Наверное, это самые надежные и разрекламированные банки. Несомненный их плюс – это крупные государственные банки, включенные в систему страхования денежных средств. Но кроме плюсов у них есть и явные минусы. Зачастую это более дорогие тарифы, неповоротливость, расширенные требования к клиенту, а также недружественная клиентская политика.
Из банков среднего размера предприниматели могут выбрать ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффазенбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие». Они более гибкие по сравнению с крупными игроками, являются частными, но могут иметь свои минусы в виде дополнительных комиссий. Об этом подробнее по ссылке.
Есть банки, которые нацелены на работу с предпринимателями – это АО «Альфа банк», АО «Тинькофф банк». Они предлагают наиболее привлекательные условия работы, экономя в первую очередь время бизнесменов – принимают заявки электронно, привозят документы на подпись сами, принимают платежи с раннего утра и до ночи, предлагают удобные предложения, адаптированные для смартфонов и планшетов.
Вывод
Для индивидуальных предпринимателей открытие расчётного счёта является правом, а не обязанностью. Но подавляющее большинство воспринимают открытие счёта как неотъемлемую часть ведения бизнеса. Безналичный расчёт – выгодный и удобный способ расчётов между физическими и юридическими лицами, который позволяет избежать как финансовых, так и временных потерь. Правильный выбор банковского учреждения позволит не беспокоиться о безопасности своих денежных средств и платежей, а также предоставит свободу передвижения и финансовую независимость.