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Что такое печати и штампы, и чем они различаются?

печати и штампы pechati61.ru

В документальной деятельности при составлении и оформлении большинства документов многие предприятия используют печати и штампы. Каждый из этих инструментов имеет свое назначение и сферу применения. Поэтому прежде чем заказывать штемпельную продукцию, необходимо знать, как она отличается.

Что такое печать и какие бывают виды?

печати и штампы pechati61.ru

Под печатью подразумевается инструмент для удостоверения подлинности документов, а также оттиск, полученный с помощью него. Она содержит текст (иногда с рисунком или логотипом организации) с наименованием компании или полными данными об индивидуальном предпринимателе, а также должна отражать информацию о местонахождении. Используется не только коммерческими предприятиями, но и государственными структурами для заверения важных документов.

Печати могут различаться по следующим параметрам:

  • форма – чаще всего встречаются круглые оттиски;
  • тип конструкции – автоматические и ручные;
  • уровень защиты – могут иметь скрытые изображения, которые невозможно разглядеть невооруженным взглядом;
  • наличие государственной символики – с гербом и без него.

Исходя из этого, можно выделить основные виды печатей – гербовая, печать врача, адвокатская, нотариальная, печать юридического лица или ИП.

Чем отличаются штампы?

Главная особенность состоит в том, что они не имеют юридической силы. Основное предназначение штампов – механическое отображение повторяющейся информации. Чаще всего применяются в делопроизводстве или бухгалтерии. Например, в поликлиниках их ставят для внесения даты и подписи врача, в библиотеках используются для указания адреса и наименования учреждения на книгах и пр.

Основные отличия штампов от печатей:

  • оттиски можно дополнять рукописным текстом;
  • могут быть самой разной формы – треугольные, прямоугольные, угловые и т. д.;
  • они ничего не удостоверяют, а просто упрощают работу, заменяя ручное написание одинакового текста;
  • наносятся обычно в верхней части документа, тогда как печать проставляется в конце него.

И штампы, и печати используются государственными и частными организациями. Поэтому принято классифицировать их по назначению – для коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей, государственная, нотариальная печати, оттиски для медицинских учреждений, факсимиле. Все виды инструментов для заверения документов можно заказать в интернет-магазине Pechati64.

11 май 11:47 | : Разное

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