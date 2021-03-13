Что такое печати и штампы, и чем они различаются?

В документальной деятельности при составлении и оформлении большинства документов многие предприятия используют печати и штампы. Каждый из этих инструментов имеет свое назначение и сферу применения. Поэтому прежде чем заказывать штемпельную продукцию, необходимо знать, как она отличается.
Под печатью подразумевается инструмент для удостоверения подлинности документов, а также оттиск, полученный с помощью него. Она содержит текст (иногда с рисунком или логотипом организации) с наименованием компании или полными данными об индивидуальном предпринимателе, а также должна отражать информацию о местонахождении. Используется не только коммерческими предприятиями, но и государственными структурами для заверения важных документов.
Печати могут различаться по следующим параметрам:
Исходя из этого, можно выделить основные виды печатей – гербовая, печать врача, адвокатская, нотариальная, печать юридического лица или ИП.
Главная особенность состоит в том, что они не имеют юридической силы. Основное предназначение штампов – механическое отображение повторяющейся информации. Чаще всего применяются в делопроизводстве или бухгалтерии. Например, в поликлиниках их ставят для внесения даты и подписи врача, в библиотеках используются для указания адреса и наименования учреждения на книгах и пр.
Основные отличия штампов от печатей:
И штампы, и печати используются государственными и частными организациями. Поэтому принято классифицировать их по назначению – для коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей, государственная, нотариальная печати, оттиски для медицинских учреждений, факсимиле. Все виды инструментов для заверения документов можно заказать в интернет-магазине Pechati64.