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Информационно-аналитический портал
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В интервью для АЛЛАТРА ТВ: Юрий Куклачёв, Владимир Соловьёв, Виктория Боня, Марат Нигматуллин, Роман Злотников и многие другие

  

Вот например только малая часть культурных мероприятий, которые уже осветили волонтёры медиа-платформы:

  • Всероссийская премия «Топ-100 самых красивых женщин Уральского федерального округа России 2021» (Екатеринбург);
  • Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов 2020» (МО);
  • Форум журналистов «Вся Россия-2019» (Сочи); 
  • Международный молодёжный форум «Евразия Global 2020» (Оренбург);
  • Саммит, экономический форум «Россия - Африка» (2019); 
  • Фестиваль науки, технологий и искусства «Science Fest» (Санкт-Петербург); 
  • Международный кинофестиваль «Pacific Meridian» (Владивосток); 
  • 2-й международный фестиваль культуры «Земля Добра и Мира» (Крым), 
  • «Synergy Global Forum» – крупнейший бизнес-форум страны (порядка 50 тыс. участников, более двухсот спикеров с мировыми именами);
  • VIII Российский фестиваль короткометражных фильмов «Konik Film festival»  (Москва) и многие другие. 

Освещаются события и в режиме онлайн: «Экстренные новости климата», «Шесть рукопожатий. О созидательном обществе» и другие. Участие волонтёров в культурной жизни страны выражено прежде всего в информировании общественности и это налагает определенные обязательства на контент и пользу представляемых миру данных. Всё просто – в современном мире высоких технологий лишь честность и искренность способны раскрыть всю полноту (красоту и глубину) социально-значимых проектов. 

ФАКТЫ 

В качестве информационного партнёра журналисты-волонтёры АЛЛАТРА ТВ были приглашены на вручение народной премии «Человек года 2020 – Дорога к Победе» (Москва), приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в подобном событии – по-настоящему большая ответственность, репортаж можно посмотреть на ютуб-канале

Среди достижений и наград у канала также можно отметить Диплом II-ой национальной премии «Сторителлинг по-русски» (Казань) в номинации «Проект года» и фирменная статуэтка «ЖАР ПТИЦА», которые были вручены волонтёрам за проекты МОД «АЛЛАТРА»: «Общество. Последний шанс» и «Климат. Будущее сейчас». 

 

Данное мероприятие состоялось в Казани в 2019 году при поддержке клуба «Деловые женщины России»: более 100 номинантов и гостей, самые лучшие проекты в деловой и общественной среде России, принцип «с любовью и на благо общества». 

Участие в масштабных культурных событиях для большой и дружной волонтёрской команды уже неотъемлемая часть жизни, вернее сказать, своеобразный стимул и вдохновение для успешного творческого развития и дальнейшего повышения качества контента. Ведь, помимо посещения многочисленных мероприятий, волонтёры и сами создают информационную повестку дня, снимают интервью, документальные и короткометражные фильмы и многое другое. 

КТО МЫ? МЫ – ВОЛОНТЁРЫ!

«Волонтёрство для меня это не просто добровольная деятельность, но и потребность, – делится впечатлениями от участия в проектах Наталья Мотовилова из города Тулы. – И международное общественное движение «АЛЛАТРА» является тем самым объединением людей, которые стремятся применить свои лучшие качества на благо общества. Цель движения – сплочённость народов на основе бескорыстной взаимопомощи, культурных и нравственных ценностей, вне зависимости от места проживания или социальной, национальной, политической и любой другой составляющей. Я рада быть частью дружной команды, которая воплощает созидательные проекты в жизнь!». 

 

Другой волонтёр, из Белгорода, Светлана Филатова рассказывает о том, что участвуя в созидательных проектах АЛЛАТРА ТВ, общаясь с людьми разных возрастов, профессий и национальностей, она постепенно пришла к выводу, что любые примеры проявления доброты в огромной степени неизменно вдохновляют окружающих людей, сподвигают к самораскрытию, развитию лучших (творческих) качеств, к участию в общественной и волонтёрской жизни социума. 

 

«Могу сказать из своего жизненного опыта, что искренних и открытых людей конечно же очень много, – говорит Светлана. – Людей, живущих согласно внутреннему кодексу чести, которые всегда готовы помочь и поддержать. Благодаря этому в современном потребительском обществе сделать акцент на созидании и развитии довольно просто, главное всегда оставаться Человеком с большой буквы». 

Также Светлана отметила, что каждый человек, живущий по совести, стремится объединить свои усилия с единомышленниками. Вместе, как ни крути, намного интереснее. Поиск единомышленников помог ей познакомиться со многими волонтерскими ассоциациями своего региона, в том числе и с волонтёрами движения «АЛЛАТРА». 

 

«Для меня волонтёрское направление в сфере СМИ это настоящее открытие, – рассказывает журналист районной газеты Оренбургской области Петр Чекмезов. – Здорово, когда есть возможность принять участие в общественной жизни на бескорыстных началах, информировать о значимых культурных трендах и идеях, способных изменить мир к лучшему. За годы участия в популярном общественном движения успел обрести много настоящих друзей, посетить массу интересных социально-значимых мероприятий в своём городе. Каждый год приносит множество новых открытий, проекты волонтёрского телевидения, без преувеличения,  способствуют раскрытию лучших человеческих качеств. В общем, это прекрасная возможность развивать свои коммуникационные навыки, работать в команде настоящих друзей и единомышленников». 

В ИНТЕРВЬЮ О ГЛАВНОМ!

Эксклюзивное интервью журналистам-волонтёрам дали многие известные люди: например, создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве, артист цирка Юрий Куклачев; актриса, певица, автор и композитор песен София Принц; президент международной Федерации «Женщины за мир во всём мире» Ольга Вакулинская; заслуженный работник культуры Московской области Анна Чубукина; заслуженный работник культуры РФ, лауреат государственной премии имени Маршала Советского Союза К.Г. Жукова Сергей Волошнюк и многие другие. 

«Мы все люди, и наша ответственность у каждого очень высока, – говорит в интервью для АЛЛАТРА ТВ Виктория Боня. – Очень сложно, кажется, прийти к этому осознанию, что я ответственен за всё, что происходит в этой жизни. И когда я беру на себя вот эту ответственность – я могу вершить огромные дела. Я понимаю, что я и этот мир – это одно целое, одно и то же. Если бы человек убрал границы религий, стран, которые разделяют нас, национальности и так далее – вот только там есть то состояние, когда мы можем быть действительно мощной цивилизацией. Мощнейшей!».

 

На вопросы волонтёров АЛЛАТРА ТВ в рамках социально-значимых проектов также ответили председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв; аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга; всем известный Ромео из фильма «В бой идут одни “старики”» Рустам Сагдуллаев; депутат Государственной Думы Денис Парфёнов; поэт-песенник, почётный член Российской академии художеств, народный артист России и народный артист Украины Илья Резник; журналист и популяризатор науки Евгения Тимонова и многие другие. 

«Нужно быть оптимистами, – уверен председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. – И пытаться говорить о хорошем, стремиться к лучшему. И тогда наша жизнь будет формироваться всё-таки в созидательном направлении. Стремление к счастью, получать от жизни радость — это нормальные человеческие качества, которые объединяют весь мир. И поэтому, конечно, всегда надо быть в курсе того, что происходит в обществе. И попробовать как бы настроить общество на позитивное и качественное направление, всем вместе стараться это сделать».

 

В рамках цикла передач «Человек искусства» интервью популярному каналу дали художник-путешественник, член Союза художников России Сергей Багров; автор и исполнитель собственных песен Марат Нигматуллин; творческий дуэт «Вне времени» (Алеан и Аэрт); музыкант и талантливый гитарист Estas Tonne; художник Константин Прусов; певица, актриса, музыкальный продюсер Джоанна Стингрей; известная австралийская певица Перукуа; музыкант Виктор Третьяков, писатель-фантаст Роман Злотников и другие. Все интервью можно посмотреть на ютуб-канале.  

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЛОВ

Но флагманом выпуска новых передач на канале являются, конечно же, интервью с участием академика Игоря Михайловича Данилова. Передачи с ним набирают сотни тысяч просмотров за короткий промежуток времени, увлекают широтой познаний во многих сферах наук (психология, медицина, физика и др.). Игорь Михайлович крайне интересно и увлекательно рассказывает о многих аспектах жизни: об особенностях взаимоотношений в обществе и семье; о причинах порождения конфликтов и о том, как не допустить этого; о свободе выбора; о взаимоуважении и о многом другом. 

 

Со временем передачи с его участием («Прецедент», «Щит», «Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому», «Рыцарь Духа», «Созидательное общество», «Мысль материальна. Доказано», «Истина и плевела», «В поисках себя» и другие) набирают миллионы просмотров, являясь по своей сути источником ценных знаний и пищей для размышлений для огромного количества людей.

АЛЛАТРА ТВ Live

Прямые эфиры – это тот самый формат подачи информации, который становится с каждым днём всё более востребованным. В связи с этим проект «Правило шести  рукопожатий. О созидательном обществе», стартовавший весной 2020 года, показал всю значимость и, самое главное, ценность социального аспекта такого важного культурологического явления. Словно протянутая рука дружбы сквозь города и регионы, в современном потребительском обществе данный проект, вне всякого сомнения, является крайне значимым событием в информационном пространстве не только для отдельной страны, но и в целом для мира.  

 

Как всё начиналось: находясь во время самоизоляции каждый у себя дома, люди приняли решение не поддаваться депрессии и стали активно общаться друг с другом, на практике подтверждая знаменитую теорию о том, что все люди знакомы друг с другом через шесть рукопожатий. В прямых эфирах люди раскрывают культуру и быт своего региона, говорят о созидательном обществе, поднимают общественно-значимые темы, тем самым доказывая тот факт, что все люди хотят мира, взаимодействия, сотрудничества. И затем передают эстафету своим друзьям. 

Онлайн-интервью на тему созидательного общества журналистам-волонтерам уже дали признанный чемпион полусреднего веса, боец смешанного стиля и просто неординарная личность Андрей Корешков; известный писатель Анатолий Некрасов; титулованный боец смешанного стиля Александр Шторм Шлеменко; писатель-сказочник Виктор Кротов; путешественник, этнограф, историк, учитель, поэт и активный общественный деятель Константин Куксин.  

 

А также – основоположники электронного этно-движения в России музыкальная группа «@Рlayra»; музыкант, композитор, экс-солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев; спортсмен, президент международной ассоциации «Мы родом из самбо» Владимир Япринцев; автор концепции «Ценностно-ориентированное добровольчество», координатор «Байкальского проекта» по строительству экологических туристических троп Евгений Скворцов и многие другие. 

География участия городов (а в настоящее время уже и сельских населенных пунктов) действительно впечатляет: Казань, Киров, Краснодар, Пермь, Владивосток, Оренбург, Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Абакан, Барнаул, Калининград, Самара, Саратов, Екатеринбург, Севастополь, Новосибирск, Омск и многие другие. Не отстают и республики: Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Татарстан, Бурятия, Чувашия и т.д. 

ПАРТНЁРЫ ПО СМИ

За годы своей деятельности – с 9 июня 2013 года и по настоящее время – канал обрёл постоянную аудиторию, динамично развивается и является значимым явлением в медиапространстве. Планка, какую волонтёры задали сами себе, весьма впечатляет – ориентир только на развитие и повышение, уже можно смело об этом говорить, профессионализма. 

В настоящее время суммарное количество просмотров на платформе YouTube составляет более 44,9 млн зрителей. Создание информационного продукта, ориентированного на широкую аудиторию с целью популяризации культурно-нравственных ценностей – вот чем является АЛЛАТРА ТВ. И широкий спектр тематических передач – интервью с известными и выдающимися людьми, наука, новости, психология, юмор, познавательные мультипликационные фильмы, семейные передачи и многое другое – всё это подтверждают.  

Как уже было упомянуто выше, волонтёрский канал является универсальной платформой по производству контента для СМИ: радио, ТВ, печатных и интернет-ресурсов. 

 

Весь перечень партнеров по СМИ, в информпространстве которых уже были отмечены новости волонтерской медиаплатформы, займет довольно объёмное место, поэтому в формате данной статьи приведём список в сокращенном виде: это прежде всего «Комсомольская правда» (Казань), «Аргументы и Факты» (Пермь, Владивосток), «МETRO News». Информагентства: РИА «Карачаево-Черкесия», ИА «Версия Инфо». Онлайн-служба распространения пресс-релизов «Пресс-Релиз.RU». Газеты: «Волоколамский край», «Вечерний Мурманск» и многие другие.


А также городские информационные порталы: «Киров.RU», «Санкт-Петербург.ру», «PROkazan», «Зеленоград.info», «Курск.com», «Orenday» и «56orb.ru» (Оренбург), «Тайшет 24», «Столица на Оnego.ru», «Солнечногорск ИНФО», «Новости горного Алтая», «НИА Самара», «ГлобалПенза.ру», «КубаньИнфо» и другие. Стоит упомянуть и популярные информационно-развлекательные порталы: «BigPicture.ru» (путешествия, дизайн), онлайн-журнал науки и высоких технологий «Faina Idea», печатный глянцевый журнал «Planeta 56», журнал «WHITEPAPER» (журнал о жизни успешных людей) Санкт-Петербург и т.д.

 

А также публикации за рубежом: в Армении (НИА «ARMENIA-NEWS» «Феномен Движения «АЛЛАТРА»), в Украине («33 КАНАЛ» «АЛЛАТРА ТВ знак качества!»), в Беларуси («Telegraf.by» «Виктория Боня дала эксклюзивное интервью интернет-телеканалу АЛЛАТРА ТВ») и многие другие. 

О КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 

Теперь несколько слов о популярных проектах. В «Едином зерне» например всем желающим можно поучаствовать в поиске и анализе единого зёрнышка мировых конфессий и исторических артефактов. Волонтёры из разных стран находят то единое, что испокон веков объединяет людей разного вероисповедания и культур. Помимо волонтёров, в проекте приняли участие учёные с мировыми именами, лингвисты, культурологи, преподаватели и другие настоящие подвижники своего дела (подробнее – на официальном сайте международного общественного движения «АЛЛАТРА»). В настоящее время уже выпущены два документальных фильма и научная исследовательская книга.

 

Обращает на себя внимание и грандиозный проект «АЛЛАТРА НАУКА». Масштабность и своевременность новейших знаний в области фундаментальной и прикладной физики просто поражают. 

Есть ещё один интересный проект – «Глобальное партнерское соглашение», который уже сейчас является воплощением на практике добропорядочных взаимоотношений на работе. На сегодняшний день как минимум порядка ста руководителей предприятий и организаций со всего мира по своей инициативе взяли на себя ответственность за реализацию трудовой деятельности, направленной на возрождение морально-нравственных качеств в своих коллективах. Ведь зачастую именно эта проблема (упадок нравственности) лежит в основе многих значимых экономических, политических и социальных проблем современности. 

Проект «АЛЛАТРА Вести» позволяет в публицистической форме реализовать творческий потенциал каждому желающему, научиться чему-то новому и интересному: попробовать себя одновременно и в качестве редактора, и дизайнера, и корректора, и верстальщика и блоггера-журналиста. 

«Нет насилию в семье и в обществе» – очень важный проект, особенность которого заключается в создании условий для перехода от потребительского общества к созидательному. И одним из показателей такого здорового общества является соответствующий микроклимат в различных социальных коллективах, атмосфера дружбы и уважения друг к другу. 

 

Прецедентом к запуску проекта «Нет насилию в семье и в обществе» послужила история Лизы Шилковой из Крыма – столкнувшись с жестокостью и несправедливостью со стороны родственников, девушка не отчаялась и нашла в себе силы, словно птица Феникс, возродиться из пепла лжи и в последующем стала вдохновляющим примером для сотен тысяч людей, до сих пор находящихся в аналогичных ситуациях.   

ОБЩЕСТВО СОЗИДАНИЯ

Одним из ключевых проектов волонтёрского канала является «Созидательное общество». Восемь основ и этапы построения Созидательного общества опубликованы на официальном сайте. И, по сути, всё очень просто: человек является основополагающей единицей общества, а человечество – это одна большая семья. 

Более подробно с восемью основами Созидательного общества можно ознакомиться на официальном сайте: аllatraunites.com/ru 

 

Созидательное общество – это самые обычные люди, это я и ты, и соседи наших  соседей, и все остальные люди вокруг, которые помнят о настоящих ценностях и живут по совести. И волонтёрские движения, способствующие возрождению духовно-нравственных ценностей, являются неотъемлемой частью такого созидательного общества, в котором жизнь по формуле «Я – для общества, общество – для меня» является не фантастикой а вполне реальным и практическим инструментом взаимоотношений. 

 

20 декабря 2020 года на медиаплатформе АЛЛАТРА ТВ состоялась значимая волонтёрская онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем», которая ответила на множество актуальных вопросов современной цивилизации. Помимо этого, нынешней весной состоялось ещё одно уникальное событие, вызвавшее настоящий общественный резонанс – 20 марта в прямом эфире прошла конференция «Созидательное общество. О чём мечтали пророки». На мероприятии представители всех мировых конфессий, а также учёные, религиоведы, культурологи, артисты, музыканты и многие другие подняли ключевые аспекты развития современного мира. 

Также все желающие приглашаются принять участие в международной волонтёрской научно-междисциплинарной онлайн-конференции «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты», которая состоится 22 мая 2021 года на всех онлайн-платформах мира, и которая будет синхронно переводиться на более чем 40 языков (и на язык жестов – сурдоперевод). Творческие начинания АЛЛАТРА ТВ импонируют прежде всего своей искренностью, добротой и ответственностью. Объединяясь на практике, люди уже сегодня создают условия, меняющие мир к лучшему. И каждый, кто считает так же, является частью этой большой и дружной команды. Присоединиться к проекту можно из любой точки мира, достаточно написать на почту: info@allatraunites.com или info@allatra.tv


Источник: «Кубань-Инфо»

03 май 17:20 | : Разное

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