Ведущие банки Кипра и открытие счета в них

Description: Желание открыть счет на Кипре может быть обусловлено различными целями и задачами, как личными, так и рабочими. Предприниматели со всего мира успешно используют все преимущества финансовой системы острова. Открыть счет на Кипре несложно.
В Республике Кипр одной из приоритетных областей развития экономики является финансовый и банковский сектор, в котором можно открыть счет на Кипре. Все работающие на Кипре банки условно могут быть разделены на две большие группы. В первую группу входят национальные финансовые учреждения. Ко второй относятся все дочерние структуры иностранных финансовых организаций. Число зарубежных предприятий гораздо больше. Это легко объяснимо такой финансовой и налоговой политикой государства, которая всячески поддерживает развитие этой области. Иностранные игроки финансовой отрасли успешно ведут бизнес на Кипре. В 2019 году на острове было зарегистрировано более 30 иностранных банков.
Bank of Cyprus, самый большой банк Республики Кипр, основан в 1899 году. Старейшая финансовая организация страны специализируется на работе с физическими лицами, управлении активами, инвестировании. Полный перечень услуг банка гораздо шире, включает в себя многие другие сервисы. Bank of Cyprus входит в число самых крупных в Европе банковских структур. Несмотря на события 2013 года, банк благополучно прошел санацию и сейчас успешно оказывает финансовые услуги всем заинтересованным лицам.
The Cyprus Development Bank основан в 1963 году. Это первое финансовое учреждение Республики Кипр, которое ввело в практику проектное финансирование. Специализируется на предоставлении корпоративных и инвестиционных продуктов кипрским и международным предприятиям. Банк также предлагает частные банковские операции и услуги по управлению капиталом.
Hellenic Bank учрежден в 1976 году, при техническом содействии Bank of America. Отличительная особенность этого банка — множество отделений, даже в самых отдаленных районах страны. Три года подряд он признавался лучшим цифровым банком на Кипре.
Банки Кипра предлагают полное финансовое обслуживание. Это расчетные банковские счета для любых целей, международные переводы, факторинг, страхование, лизинг, консультационные и инвестиционные услуги. Доступ к мировой банковской системе обеспечивает широкая корреспондентская сеть. На Кипре поддерживаются общемировые тенденции по внедрению стандартов CRS и ограничению обслуживания shell-компаний. Контроль деятельности финансовых организаций осуществляет регулятор, который руководствуется директивами Евросоюза.
Банки отличаются условиями сотрудничества. Однако список документов, которые требуются для того, чтобы открыть счет на Кипре, остается для большинства одинаковым. Обязательны корпоративные документы компании, точный список зависит от страны регистрации и типа. Также обязательны документы, удостоверяющие личность бенефициаров, управляющего и представителей компании.
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