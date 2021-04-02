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Вывод из запоя: самый эффективный метод

Суть метода

Запоем принято называть период, во время которого человек начинает принимать значительные дозы спиртного, при этом не может остановиться. Продолжительность запоя зависит от множества особенностей организма пьющего и может длиться до нескольких десятков дней.

Результатом запоя может стать хронический алкоголизм, ухудшение здоровья, серьезные интоксикации, иногда летальный исход. Гарантией успешного избавления от такой проблемы один — вывод из запоя в стационаре «АлкоДетоксКлиник» при помощи высококвалифицированных специалистов.

Известно, что женский алкоголизм развивается значительно стремительнее, чем мужской алкоголизм. Аналогичная ситуация и с запойным состоянием: употребляя даже небольшие дозы спиртного несколько дней подряд, женщины рискуют войти в запойное состояние.

При поступлении больного нарколог проводит его осмотр, оценивая физическое и психическое состояние. Затем делается кардиограмма, выясняется стаж алкогольной зависимости, продолжительность болезни, после чего назначается курс реабилитации. Вывод из запоя в стационаре подразумевает составление индивидуальной схемы лечения, с выбором лекарств, учитывающих все особенности конкретного организма.

Вывод из запоя, как и лечение алкогольной зависимости, начинается с очищения организма посредством дезинтоксикационной терапии. Например, в «АлкоДетоксКлиник» ставятся капельницы, вводятся противорвотные средства, успокаивающие медикаментозные препараты, витамины и спазмолитики. Назначения делаются с максимальной осторожностью, с учетом их противопоказаний, фармакологической совместимости, побочных эффектов во избежание усугубления состояния запойного и обострение имеющихся хронических заболеваний.

К основным этапам стационарного вывода из запойного состояния относят:

- дезинтоксикация — выведение продуктов распада этилового спирта;

- предотвращение абстинентного синдрома, выступающего причиной повторного приема алкогольных напитков;

- терапия состояний, возникших при длительном злоупотреблении спиртного, включая психические расстройства;

- физическая реабилитация пациента;

- психотерапевтическая помощь.

Медикаментозные средства вывода из запоя

Для вывода из запойного состояния применяют различные медикаментозные препараты, вводимые пациенту преимущественно инфекционными способами. Домашние средства и самостоятельное лечение, безусловно, способны справиться с проявлениями запоя, но все же помощь медиков — оптимальный метод избавления от него. Особенно актуальна профессиональная помощь для людей, желающих не просто купировать текущей запой, а излечиться от алкогольной зависимости.

Врачи-наркологи применяют анксиолитики, бензодиазепины (фенозепам, диазепам, седуксен, реланиум). Помимо анксиолитиков используются транквилизаторы — препараты с психотропной эффективностью, ослабляющие тревогу, страх, снимающие беспокойство и эмоциональное напряжение.

Применение седативных препаратов (и вообще психоактивных веществ) при запое помогает снять или уменьшить выраженность психических проявлений абстинентного синдрома, успокаивает пациента, купирует возможные судороги и предупреждает появление повторных проявлений.

Такое лечение требует глубоких профессиональных знаний и наличие большого наркологического опыта, поскольку психоактивные препараты обладают весьма опасными побочными эффектами, плохо совмещаются со многими препаратами других групп, используемыми в лечении запоя, . Передозировка или фармакологическая несовместимость препаратов могут стать причиной проблем с дыхательным центром, включая остановку дыхания и смерть.

Кроме психотропных препаратов используют нейролептики. Один из них — Пропазин, оказывающий противоаллергическое, противорвотное, антипиретическое и успокаивающее действие. В качестве противосудорожного средства при запое у хронических алкоголиков применяют Карбамазепин: препарат эффективно снижает повышенную возбудимость, тремор, купирует нарушения походки.

Преимущества вывода из запоя в стационаре

Что, в первую очередь, определяет преимущества стационарного лечения запоя? Безусловно, опыт персонала. Врачи, работающие в диспансерах, имеют высокую квалификацию, большой опыт, возможность применения всех требуемых медикаментозных препаратов и специализированного медицинского оборудования.

В медицинском центре «АлкоДетоксКлиник» прибегают к проверенным методикам выведения из запоя, лечения, учитывая результаты обследования пациента. В период запоя, больного обследуют и дают заключения целый ряд специалистов: психиатр, психиатр-нарколог, терапевт, невролог, гепатолог, кардиолог, реаниматолог.

Лечащий врач-нарколог, вооруженный всеми необходимыми средствами, располагающий полной информацией о здоровье пациента, выбирает программу индивидуальной терапии, которая принесет максимальный стойкий эффект с минимумом побочных явлений.

Вероятность неблагоприятных последствий запоя и летального исхода в стационарных условиях сводится практически к нулю, в отличие от последствий купирования запоя самостоятельно, когда можно легко нарушить водно-солевой баланс или «проглядеть» развитие алкогольного делирия.

В клинике «АлкоДетоксКлиник» наркологом используется адекватная нейрометаболическая терапия, способная мягко вывести зависимого из абстинентного синдрома, позволяющая нормализовать органов и систем. Одновременно с лекарственной терапией, назначается психотерапевтическое лечение, цель которого полный отказ от алкоголизации в дальнейшем.

Итак, главные преимущества лечения в стационаре:

- профессиональное обследование организма, индивидуальный подбор терапии;

- круглосуточный врачебный и аппаратный контроль здоровья пациента;

- своевременная реанимация (возможность экстренной помощи);

- профессиональный уход;

- проведение метаболической терапии по индивидуальной программе;

- исключение возможности приема спиртных напитков и продолжения процесса алкоголизации (настоящий, полный обрыв запойного состояния);

- эффективные, проверенные реабилитационные и физиотерапевтические мероприятия;

- восстановление работоспособности, активности пациента;

- нормализация сна;

- снятие тревоги и алкогольной депрессии, устранение последствий депрессивного состояния;

- избавление от болезненной тяги к алкогольным напиткам;

- повышение мотивации к продолжению противоалкогольного лечения;

- получение рекомендаций квалифицированных наркологов для дальнейшего лечения, предотвращения рецидивов и соблюдению специального антиалкогольного режима.

Берегите свое здоровье и выбирайте Лучшее!

28 апрель 15:44 | : Разное

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