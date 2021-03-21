Какой уровень дохода дает ТОП букмекерская партнерская программа 1xBet

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Зарегистрировавшись для участия в ней, вы получите стабильный еженедельный доход. Потребуется только предоставлять своей аудитории промокоды для бонусов, информацию о регистрации на сайте БК и новинках в беттинге. Заработок зависит от того, сколько пользователей заинтересуется информацией и перейдет по вашим реферальным ссылкам для регистрации на сайте букмекера. В дальнейшем все действия игрока также скажутся на ваших выплатах, ведь пользователи попадают в личную базу и закрепляются за конкретным партнером.
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Регистрация в партнерской программе 1хБет: основные шаги
Букмекер не ограничивает тип и количество источников трафика. Можно участвовать, если у вас есть:
Можно привязать несколько каналов информации и заметно увеличить свою комиссию. Нет требований к территориальному расположению партнера, ведь выплаты могут приходить любым из 200 доступных способов, а промоматериалы предусмотрены для более 60 языков. Поэтому смело переходите в партнерский раздел букмекера и заполняйте регистрационную форму. Рассмотрение заявки занимает до 48 часов, после чего вам предоставят личный кабинет с подробной статистикой и быстрой обратной связью.
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