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Какой уровень дохода дает ТОП букмекерская партнерская программа 1xBet

Все больше спортивных болельщиков стремятся зарабатывать на своих знаниях о любимых дисциплинах и делать спортивные прогнозы. Поэтому можно выйти на высокий доход, если распространять информацию о возможностях главного букмекера страны. Зарабатывать таким образом помогает ТОП букмекерская партнерская программа 1xBet - сотрудничество компании с владельцами информационных каналов. 

Зарегистрировавшись для участия в ней, вы получите стабильный еженедельный доход. Потребуется только предоставлять своей аудитории промокоды для бонусов, информацию о регистрации на сайте БК и новинках в беттинге. Заработок зависит от того, сколько пользователей заинтересуется информацией и перейдет по вашим реферальным ссылкам для регистрации на сайте букмекера. В дальнейшем все действия игрока также скажутся на ваших выплатах, ведь пользователи попадают в личную базу и закрепляются за конкретным партнером.

Приятно радует уровень комиссии - в начале сотрудничества он составляет 15%. Но цифры регулярно пересматриваются и со временем можно выйти на показатель в 40%. Кроме того, вы сможете расширить аудиторию личного канала, ведь гарантируете подписчикам уникальные подарки. А работа с проверенной компанией положительно скажется на вашей репутации.

Регистрация в партнерской программе 1хБет: основные шаги

Букмекер не ограничивает тип и количество источников трафика. Можно участвовать, если у вас есть:

  • группа в соцсетях;
  • канал в мессенджере;
  • личный блог;
  • сайт или форум, и так далее.

Можно привязать несколько каналов информации и заметно увеличить свою комиссию. Нет требований к территориальному расположению партнера, ведь выплаты могут приходить любым из 200 доступных способов, а промоматериалы предусмотрены для более 60 языков. Поэтому смело переходите в партнерский раздел букмекера и заполняйте регистрационную форму. Рассмотрение заявки занимает до 48 часов, после чего вам предоставят личный кабинет с подробной статистикой и быстрой обратной связью.

Вывести свой доход в ТОП, зарегистрировавшись в букмекерской партнерской программе 1xBet, можно с помощью бесплатного маркетингового сопровождения. Его может заказать любой агент, независимо от стажа. Вам помогут проанализировать аудиторию и составить эффективную стратегию общения с ней и подачи информации.

28 апрель 13:39 | : Разное

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