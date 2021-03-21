Преимущества услуг инжиниринговых компаний

Инжинринг - это комплекс работ, включающий ведение исполнительной документации, разработку технического решения, экономическое обоснование, проектные работы, поставку оборудования и материалов, монтажные работы, пуско-наладка и сдача готового объекта в эксплуатацию.
По своей основной задаче инжинирингом является комплексное выполнение проекта от задачи до эксплуатации готового объекта. Проекты выполняются одним исполнителем (инжиниринговой компанией), с возможностью привлечения дополнительных субподрядчиков на отдельные виды работ и услуг.
Инжиниринговая компания это:
Инжиниринговая компания - специализированная организация задачей которой является выполнение комплексных инженерных проектов в определенной сфере. В состав компании входят специалисты с опытом и знаниями в различных направлениях, позволяющие вести комплексно реализацию проекта. Данные организации обладают кадровыми ресурсами и производственной базой.
Данная компания получается своего рода концентратором знаний и опыта в определенной сфере деятельности. Наличие специалистов различного уровня, обеспечивают работу на всех этапах с учетом всех моментов дальнейшей реализации. Весь цикл производства работ выполняются в тесном контакте между специалистами.
Например: при подготовке технического решения, в работе принимают участие проектировщики, технические специалисты, монтажники. И уже на первоначальном этапе имеется четкое понимание как строить, что строить и какие могут быть проблемы на этапе реализации, какие материалы стоит применить в той или иной ситуации, основываясь на опыте одного подразделения. В обсуждениях технических решений участвуют все ответственные лица, что позволяет избежать ошибок в дальнейшей работе. А при спорных моментах между подрядчиком, инвестором или управляющей компанией инжиниринговая компания обеспечивает проведение полный спектр услуг по проведению судебной строительно-технической экспертизы любого типа.
Некоторые компании специализируется на технических газах, другие на строительстве производственных комплексов, третьи на электрогенераторах.
Почему бизнесу необходимы инжиниринговые услуги?
Основной смысл инжиниринговых организаций - выполнение единым исполнителем всего комплекса работ. Один исполнитель позволяет Заказчику вести контроль и переговоры с одним контрагентом, при этом выполнять работы могут несколько организаций подрядчиков, обеспечивая прозрачность всех этапов.
Заказчик ставит конечную задачу, в ходе работ согласовывает принятые решения, контролирует этапы выполнения работ, внося корректировки исходит из требования технических процессов.
Как правило инжиниринговая компания специализируется на определенной области, что обеспечивает наличие специалистов с профильным опытом, для грамотного и продуманного технического решения и своевременной реализации.