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Ford и Mahindra прекращают сотрудничество

Американский автоконцерн Ford прекратил сотрудничество с индийской компанией Mahindra. Создание совместного предприятия отложено на неопределенный срок. Если бы данное предприятие начало работать, индийский авторынок получил бы 3 модели грузовиков, использующих технологии американского концерна. Маркетплейс Avto.pro, создавший подробный каталог запчастей на Ford, разбирается в ситуации.

Неудачи индийского авторынка

Ford и Mahindra решили расширить существующие программы сотрудничества относительно недавно. Американский концерн был готов обменяться технологиями и помочь Mahindra наладить работу со своими партнерами и поставщиками. Индийский производитель обещал сделать то же самое. Ожидалось, что к концу марта компании договорятся, однако переговоры зашли в тупик и Ford отказался от работы над совместными проектами с Mahindra. Причин может быть несколько:

  • Постепенное снижение темпов роста индийского авторынка;
  • Эпидемия COVID-19, нанесшая серьезный удар, в том числе и по Индии;
  • Планы Ford по заморозке всех малоперспективных проектов.

Раджеш Джеджурикар, исполнительный директор Mahindra, сообщает, что совместная работа с Ford пока не планируется. В американском концерне отмечают, что Ford продолжит вести независимую деятельность в Индии и не будет тесно сотрудничать с местными компаниями. Аналитики раскритиковали такое решение и напомнили, что за 25 лет деятельности на индийском авторынке концерн закрепил за собой лишь 2% его объема, серьезно уступив Hyundai Motor и Suzuki Motor Corp.

Что планировали концерны

Сотрудничество с Mahindra позволило бы Ford запускать в производство новые автомобили с меньшими затратами, о чем ранее сообщали представители обеих компаний. На развивающемся индийском авторынке наблюдается высокий спрос на недорогой транспорт. Он вполне мог выпускаться на мощностях Mahindra с использованием американских технологий.

Оба концерна планировали выпустить несколько моделей внедорожников к 2022 году. Известно, что как минимум одну из моделей должны были построить на базе платформы Mahindra с использованием трансмиссии индийского производства. На 2023 и 2024 год американцами был запланирован выпуск двух грузовиков с двигателями Mahindra. Эти грузовики уже спроектированы и вероятнее всего попадут на индийский рынок, когда Ford найдет новых поставщиков.

12 апрель 14:36 | : Разное

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