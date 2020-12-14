Калькулятор майнинга – мгновенный подсчет доходности

Над майнингом криптовалют в сегодня не задумывался, пожалуй, только ленивый. Но одно дело хотеть, а совсем другое – реализовать планы на деле. Как же решиться и сделать первый шаг, и стоит ли вообще его делать? Выгодно ли это, или только больше потратишь на оборудование и оплату за электричество? Стоит ли вообще тратить свое время на такое мероприятие, как майнинг, учитывая еще износ купленного оборудования и определенные неудобства от того, что вы не можете его использовать, например, для игр в то время, пока идет процесс добычи крипты? Одним словом, стоит ли очинка выделки (или стоит ли майнинг покупки, например, дорогой видеокарты)? Все эти ответы поможет найти калькулятор майнинга, и навсегда поставить точку в данном вопросе. Но помните, что он выдает информацию для размышлений, но последовать ей или нет – решать только вам.
Для того, чтобы рассчитать прибыльность майнинга той или иной криптовалюты, недостаточно просто в уме прикинуть примерную скорость добычи и возможный заработок. «Железо», которое потребуется для успешного майнинга, т.е. опережения конкурентов по «золотодобыче» стоит больших финансов, т.к. необходимы именно новые модели с высочайшей производительностью и, как минимум, в нескольких экземплярах для оснащения крипто фермы. Поэтому прежде чем потратить крупную сумму, нужно все взвесить, и представлять ожидаемый финансовый результат.
Для того, чтобы принять действительно взвешенное решение, необходимо учесть массу факторов и просчитать несколько разных вариантов. Естественно, сегодня эти расчеты никто не станет проводить вручную. Нет, есть, конечно, более опытные пользователи, которые разбираются в программировании, и могут даже под себя написать простенький софт для вычислений. Но чаще всего проще использовать готовые решения в виде майнинговых калькуляторов, которымх сейчас в сети предостаточно.
Калькулятор майнинга специальная программа, которая работает на сайте онлайн. В ней есть масса строк для заполнения. Как правило у таких онлайн сервисов довольно понятный интерфейс, и разобраться в нем не составит огромного труда даже новичку в крипто бизнесе. Полученные данные могут быть представлены в удобной вам валюте, а также с указанием расходов и прибыли за различные периоды времени, как краткосрочные, начиная от суток, так и долгосрочные, например, до полугода. Сопоставив данные по различным моделям, сделать выбор уже не составит труда.