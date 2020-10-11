Где лучше всего заказать качественный строительный или речной песок

Заказ строительных материалов, в частности, песка — дело крайне ответственное. Требуется учитывать большое число важных факторов, способных прямым образом повлиять на конечное качество товара, доставляемого вам на строительную площадку. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, где лучше всего заказывать строительный песок?
Характеристика материала
Перед тем как начинать поиски надежного поставщика, необходимо окончательно определиться с параметрами продукта, действительно вам необходимого, т.к. заказать песок строительный можно разного качества. В определенных случаях (к напримеру, при строительстве новой автотрассы) нет необходимости покупать дорогостоящий материал, можно спокойно обойтись второсортным песком(классификация приводится соответственно ГОСТ 8736-93). Естественно, он не имеет высокую чистоту и содержит определенное количество посторонних примесей, но для строительства дороги это не имеет важного значения.
Если же речь идет об социально-значимых объектах и конструкциях, к которым предъявляются повышенные требования прочности и безопасности, то здесь обязательно нужен первоклассный материал. Песок, имеющий высшую категорию, обладающий однородным составом с минимальным количеством разнообразных примесей. Данное сырье станет лучшей основой для любого раствора, позволит создать смесь, обладающую наилучшими характеристиками.
Поиски надежного поставщика
Определившись со свойствами продукта, необходимо начинать поиск компании, занимающейся разработкой и доставкой песка. Обратите пристальное внимание на то, что фирма должна самостоятельно осуществлять добычу сырья, только в этом случае можно у нее заказать песок строительный, не волнуясь за его качество. Работая с перекупщиками (фирмы без собственной сырьевой базы, занимающиеся перепродажей готового продукта), вы рискуете заполучить низкокачественный, несоответствующий заявленным характеристикам материал, который вряд ли будет пригоден для запланированных строительных работ.
Среди компаний, производящих добычу песка, предпочтение следует отдавать более опытным. Подобные организации на рынке уже не первый год, заработали себе имя и дорожат им. Хорошим примером является компания «Строй Доставка», которая многие годы возит песок в Ижевске, а так же другие сыпучие материалы на строительные площадки и предприятия города, и области.
Организация обладает собственными промышленными мощностями, благодаря которым производится обработка и сортировка конечного продукта. Заказать песок для строительного объеекта можно любого качества. Есть как высококачественный пеок (первый класс), так и продукт более низкой степени очистки (второй класс). В обоих случаях сырье полностью отвечает требованиям государственного стандарта и отлично подойдет для большинства строительных смесей.