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Стоит ли покупать автомобиль с большим пробегом

Вторичный автомобильный рынок в России растет и по данным аналитического агентства “Автостат” более чем в три раза превышает по объему рынок новых машин. Все больше россиян могут позволить себе только подержанное авто. Первые показатели, которыми интересуется покупатель в таких сделках — возраст и пробег.

В этой статье поразмышляем о том, стоит ли покупать машины с большим пробегом и на что обратить внимание, оценивая показатель одометра.

Что такое большой километраж

Согласно исследованию того же “Автостата”, средний годовой пробег для экземпляра в возрасте до пяти лет составляет 17500 км. При этом у некоторых марок — Skoda, Volkswagen, Volvo — среднегодовой километраж находится в районе 20000.  Средний возраст на российском вторичном рынке — примерно 10 лет. Учитывая, что с возрастом показатели постепенно уменьшаются, выходит, что для такого авто нормальными можно считать цифры в диапазоне 150000–170000. Выше — это уже много. Неслучайно производители часто ограничивают гарантийное обслуживание именно в этом промежутке.


Но и это довольно условная цифра, нужно делать поправки на несколько факторов:

  • Место эксплуатации. Одно дело — ездить по немецким автобанам, другое — по дорогам российской провинции.
  • Качество. Для дорогих моделей потолок “нормального” будет выше — потому они и дорогие.
  • Стиль вождения. Некоторые водители аккуратнее и бережнее других.
  • Особенности конструкци. Некоторые марки и модели выносливее и лучше переваривают съеденную дистанцию.

Наконец, нужно убедиться, что цифры, которые вы видите на одометре — настоящие. По данным Авто.ру, чем старше подержанная машина, тем чаще продавцы откручивают километраж. В категории десятилетних доля прошедших через искусственное омоложение достигает 20%.

Чтобы учесть все эти факторы, нужно знать историю эксплуатации. Проверить ее можно по VIN одним из онлайн-сервисов — например, carVertical.com/ru.

Заметим, что слишком маленький пробег с учетом возраста — это подозрительно. Возможно, машина слишком долго стояла — это может быть признаком серьезной поломки, аварии, ремонта. Сам простой тоже плохо сказывается на состоянии.

Итак, покупать ли авто с большим километражем? Посмотрим, как пройденное расстояние влияет на основные элементы машин.

Кузов

Это важнейший и незаменимый узел, поэтому его состояние и ограничивает срок жизни автомобиля. Кузов делают в основном из пластичной мягкой стали, и по мере поглощения километров материал накапливает усталость. Появляются трещины на сварных соединениях и элементах, особенно в точках повышенной нагрузки.

Приобретать авто с трещинами кузова не надо: езда будет опасной, ремонт — сложным. Недорогие модели начинают давать трещины примерно на 150000, то есть при среднем километраже. Так что изначально недорогое авто, скорее всего, будет иметь проблемы с кузовом после этой отметки.

Кузов дорогой модели солидной марки выдержит около 300000 км.

Мотор

Пробег изнашивает двигатель в любом случае. На степень износа влияет отношение владельца: частота замены расходников, качество используемого топлива.

Как бы там ни было, ресурс мотора бюджетных экземпляров подходит к концу примерно на 150000, для дорогих машин предел отодвигается до 250000 км.

Коробка передач

Трансмиссия — второй по дороговизне узел машины, починить вариатор или обычную АКПП будет дорого. Ее сопротивляемость к износу расстоянием зависит от типа: простая переднеприводная схема надежнее, чем разделенная на несколько элементов задне- и полноприводная.

Коробка-вариатор начинает страдать, когда стрелка одометра приближается к 100000. Коробки с двумя сцеплениями — чуть выносливее, а гидромеханика выдержит и вдвое больше при грамотной эксплуатации и нормальном обслуживании.

Вывод

Даже изначально недорогая модель выдерживает 100000–150000 км — можно брать, если все остальное устраивает. К бюджетным вариантам с километражем под 200000 присмотритесь внимательнее и придирчивее. После 200000 приобретать, скорее всего, не стоит; для дорогих моделей эта грань находится в районе 300000 километров.

18 декабрь 10:37 | : Разное

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