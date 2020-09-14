Спорт: Все о тотал ставках

Тотал используют для определения результативности матча. Ставка предоставляет возможность задать диапазон для количества забитых мячей или шайб, а также угадать число карточек, нарушений или других статистических значений.
В ставках тотал (англ. total — «сумма», «всего») применяют для обозначения верхней или нижней границы количественных показателей. Базовая ставка предлагает угадать сумму итогового счета соревнования:
тотал больше — ТБ — результат выбранного параметра превысит значение, указанное в скобках;
тотал меньше — ТМ — противоположное ТБ пари, используемое для малорезультативных матчей.
В большинстве случаев неважно, какая из команд в итоге победила. Исключением являются пари с дополнительными условиями. Кроме того, букмекеры берут результат матча только за основное время — дополнительные и штрафные минуты обычно игнорируют. В ставках от проверенных аналитиков такие детали заранее учитывают, нельзя пренебрегать ими и при самостоятельном прогнозировании.
Европейскими называют стандартные показатели тоталов. Они включают 2 вида, отличие которых заключено в наборе значений:
При целочисленном ТБ/ТМ в скобках указывают целые числа. Пари может выиграть или проиграть, а при совпадении выбранной цифры с исходом матча ставку рассчитывают с коэффициентом 1,0.
Половинчатые тоталы кратны 0,5. Вариант с возвратом денег отсутствует, что незначительно повышает котировки на событие.
Риск проиграть при использовании дробных ТБ и ТМ немного выше. По этой причине букмекеры предпочитают этот вариант европейского тотала. Именно его предлагают в основной линии БК.
К числу азиатских ТБ и ТМ относят четвертные значения — указанный в скобках параметр кратен 0,25. Традиционно этот вид тотала считают сложным для понимания, что негативно повлияло на его популярность среди беттеров и букмекеров. Сам тотал представляет собой своеобразный экспресс из 2 ставок.
Содержание зависит от формата дробной части:
при «,25» — ТБ(3,25) делится на ТБ(3,0) и ТБ(3,5);
при «,75» — ТБ(3,75) делится на ТБ(3,5) и ТБ(4,0).
Каждое из пари может сыграть отдельно. То есть, предусмотрены варианты полного и частичного выигрыша. При определенном стечении обстоятельств беттер сможет вернуть половину от суммы ставки.
Индивидуальный тотал применяют для предугадывания результативности отдельных участников соревнования. Букмекеры также предлагают ИТБ/ИТМ для определенных команд. Хотя во время крупных матчей среди дополнительных ставок присутствуют пари на конкретных спортсменов.
Общий ТБ/ТМ, в свою очередь, используют для определения исхода матча. Такая ставка предполагает суммирование показателей обоих соперников. Так, при итоговом счете 1:3 прогноз на ТБ(3,0) или ТБ(3,5) успешно пройдет. Выигрышным будет ИТБ2(2,5) — пари на количество голов команды №2. А вот ИТБ1(2,5) и ТМ(3,5) проиграют.
Ставка чет/нечет представляет собой разновидность тотала, где вместо количества определяют кратность игровых показателей. Большинство букмекеров добавляет в линию варианты, связанные с числом:
голов;
шайб;
сетов;
фолов и др.
Как и стандартный ТБ/ТМ, четный может угадывать индивидуальный или общий показатель. Прогноз используют для всего матча либо к отдельным его периодам. Чтобы сыграл «чет», необходимо четное количество очков, а для «нечет» оно должно быть нечетным. Проходимость составляет около 50%, а принцип выбора напоминает игру с подбрасыванием монетки.
Наряду с европейским существует трехпутевой тотал. Он тоже использует целочисленные значения, но букмекер предлагает 3 исхода:
тотал больше;
ровно;
тотал меньше.
Суть — в точном формулировании ставки. Классический вариант предусматривает возврат при совпадении исхода, а здесь речь об отдельном прогнозе. Пари проходит, только если совпадет с результатом соревнования. В противном случае беттер проиграет.
В разделе «Дополнительные ставки» букмекеры размещают тоталы, предназначенные для статистических показателей матча. В футболе это количество:
угловых;
желтых/красных карточек;
нарушений;
офсайдов;
ударов в створ ворот;
голов, забитых ногами/головой и т. п.
При теннисе учитывают эйсы и ошибки, а в хоккее — штрафные минуты. Коэффициенты у таких событий сильно завышены. При этом большинство из них предугадать сложно или невозможно, что привело к непопулярности статистических тоталов среди беттеров.
Как правило, ставки на ТБ/ТМ делают в режиме live. Часть беттеров использует их для подстраховки основных прогнозов, другие играют на отдельных периодах матча. Впрочем, разнообразие видов пари на тотал предполагает, что анализировать события желательно еще в прематчевой линии.
Наиболее широкая роспись тоталов представлена именно для футбольных матчей. Особенно если брать крупные соревнования, где можно сделать ставку практически на любой статистический параметр:
четность;
голы;
фолы;
пенальти;
карточки;
замены;
угловые и др.
Средний показатель тотала — 2,5 при результативном противостоянии. В остальных случаях БК рассчитывает базовое значение на основе статистики.
Средний показатель тотала по очкам в баскетболе колеблется от 120 до 220 очков за игру. Принято считать, что при хорошей атаке команда забивает за четверть на 20 очков больше соперника.
В линии присутствуют пари:
чет/нечет;
общий, индивидуальный и трехпутевой тотал;
ТБ и ТМ на четверть, половину или весь матч.
Общая линия для европейских матчей содержит значения около 160, а для НБА букмекеры могут предложить ТБ(200) и выше. Это связано не только с результативностью, но большей продолжительностью игры.
По стандарту в теннисе предлагают угадать число геймов, а также четность заработанных очков. При выборе ставки нужно учесть, что некоторые турниры отличаются по количеству сетов, что влияет на значение тотала. А при равном счете теннисисты разыгрывают тай-брейк. Другая особенность связана с тем, что проигравший может обогнать победителя по геймам.
Хоккей относят к зрелищным видам спорта, показатели для тоталов здесь на порядок выше. Ставку на ТБ или ТМ используют для определения:
количества заброшенных шайб за матч/период;
число ударов в створ;
временных удалений хоккеистов.
Роспись крупных соревнований также содержит прогнозы на двойные исходы — победу команды и общий тотал.
Разнообразие росписи в волейболе зависит от выбранной лиги.
Основные события:
тотал очков;
число сетов.
Для крупных чемпионатов предусмотрены ставки:
чет/нечет;
наиболее и наименее результативный сет.
Среди беттеров популярна ставка на тотал по отдельным партиям, активно используемая в стратегиях для live.
В России и странах СНГ этот вид спорта начал привлекать внимание не так давно, так что есть возможность «поймать» хороший коэффициент.
Из тоталов на сайтах БК присутствуют:
чет/нечет;
общее либо индивидуальное число ранов;
количество нарушений;
ТБ и ТМ после 5 иннингов.
Ставки выдают плюс на короткой дистанции, хотя рабочей стратегии для прибыльной игры пока не придумано.
Букмекеры не предоставляют широкую роспись тоталов для гандбола. События ограничены 3 типами:
угадывание четности;
общий тотал;
результативность отдельных команд.
Скудность линии вызвана низким интересом к этому виду спорта. Букмекеры расширяют более перспективные направления, но по этой же причине коэффициенты у гандбола нередко завышены.