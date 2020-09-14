Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Спорт: Все о тотал ставках

Тотал используют для определения результативности матча. Ставка предоставляет возможность задать диапазон для количества забитых мячей или шайб, а также угадать число карточек, нарушений или других статистических значений.

Ставки на тотал больше или меньше

В ставках тотал (англ. total — «сумма», «всего») применяют для обозначения верхней или нижней границы количественных показателей. Базовая ставка предлагает угадать сумму итогового счета соревнования:

  • тотал больше — ТБ — результат выбранного параметра превысит значение, указанное в скобках;

  • тотал меньше — ТМ — противоположное ТБ пари, используемое для малорезультативных матчей.

В большинстве случаев неважно, какая из команд в итоге победила. Исключением являются пари с дополнительными условиями. Кроме того, букмекеры берут результат матча только за основное время — дополнительные и штрафные минуты обычно игнорируют. В ставках от проверенных аналитиков такие детали заранее учитывают, нельзя пренебрегать ими и при самостоятельном прогнозировании.

Европейский тотал

Европейскими называют стандартные показатели тоталов. Они включают 2 вида, отличие которых заключено в наборе значений:

  • При целочисленном ТБ/ТМ в скобках указывают целые числа. Пари может выиграть или проиграть, а при совпадении выбранной цифры с исходом матча ставку рассчитывают с коэффициентом 1,0.

  • Половинчатые тоталы кратны 0,5. Вариант с возвратом денег отсутствует, что незначительно повышает котировки на событие.

Риск проиграть при использовании дробных ТБ и ТМ немного выше. По этой причине букмекеры предпочитают этот вариант европейского тотала. Именно его предлагают в основной линии БК.

Азиатский тотал

К числу азиатских ТБ и ТМ относят четвертные значения — указанный в скобках параметр кратен 0,25. Традиционно этот вид тотала считают сложным для понимания, что негативно повлияло на его популярность среди беттеров и букмекеров. Сам тотал представляет собой своеобразный экспресс из 2 ставок. 

Содержание зависит от формата дробной части:

  • при «,25» — ТБ(3,25) делится на ТБ(3,0) и ТБ(3,5);

  • при «,75» — ТБ(3,75) делится на ТБ(3,5) и ТБ(4,0).

Каждое из пари может сыграть отдельно. То есть, предусмотрены варианты полного и частичного выигрыша. При определенном стечении обстоятельств беттер сможет вернуть половину от суммы ставки.

Индивидуальный и общий тоталы

Индивидуальный тотал применяют для предугадывания результативности отдельных участников соревнования. Букмекеры также предлагают ИТБ/ИТМ для определенных команд. Хотя во время крупных матчей среди дополнительных ставок присутствуют пари на конкретных спортсменов.

Общий ТБ/ТМ, в свою очередь, используют для определения исхода матча. Такая ставка предполагает суммирование показателей обоих соперников. Так, при итоговом счете 1:3 прогноз на ТБ(3,0) или ТБ(3,5) успешно пройдет. Выигрышным будет ИТБ2(2,5) — пари на количество голов команды №2. А вот ИТБ1(2,5) и ТМ(3,5) проиграют.

Тотал на четность

Ставка чет/нечет представляет собой разновидность тотала, где вместо количества определяют кратность игровых показателей. Большинство букмекеров добавляет в линию варианты, связанные с числом:

  • голов;

  • шайб;

  • сетов;

  • фолов и др.

Как и стандартный ТБ/ТМ, четный может угадывать индивидуальный или общий показатель. Прогноз используют для всего матча либо к отдельным его периодам. Чтобы сыграл «чет», необходимо четное количество очков, а для «нечет» оно должно быть нечетным. Проходимость составляет около 50%, а принцип выбора напоминает игру с подбрасыванием монетки.

Трехпутевой тотал

Наряду с европейским существует трехпутевой тотал. Он тоже использует целочисленные значения, но букмекер предлагает 3 исхода:

  • тотал больше;

  • ровно;

  • тотал меньше.

Суть — в точном формулировании ставки. Классический вариант предусматривает возврат при совпадении исхода, а здесь речь об отдельном прогнозе. Пари проходит, только если совпадет с результатом соревнования. В противном случае беттер проиграет.

Статистическое прогнозирование

В разделе «Дополнительные ставки» букмекеры размещают тоталы, предназначенные для статистических показателей матча. В футболе это количество:

  • угловых;

  • желтых/красных карточек;

  • нарушений;

  • офсайдов;

  • ударов в створ ворот;

  • голов, забитых ногами/головой и т. п.

При теннисе учитывают эйсы и ошибки, а в хоккее — штрафные минуты. Коэффициенты у таких событий сильно завышены. При этом большинство из них предугадать сложно или невозможно, что привело к непопулярности статистических тоталов среди беттеров.

Особенности ставок на тотал в спорте

Как правило, ставки на ТБ/ТМ делают в режиме live. Часть беттеров использует их для подстраховки основных прогнозов, другие играют на отдельных периодах матча. Впрочем, разнообразие видов пари на тотал предполагает, что анализировать события желательно еще в прематчевой линии.

Футбол

Наиболее широкая роспись тоталов представлена именно для футбольных матчей. Особенно если брать крупные соревнования, где можно сделать ставку практически на любой статистический параметр:

  • четность;

  • голы;

  • фолы;

  • пенальти;

  • карточки;

  • замены;

  • угловые и др.

Средний показатель тотала — 2,5 при результативном противостоянии. В остальных случаях БК рассчитывает базовое значение на основе статистики.

Баскетбол

Средний показатель тотала по очкам в баскетболе колеблется от 120 до 220 очков за игру. Принято считать, что при хорошей атаке команда забивает за четверть на 20 очков больше соперника. 

В линии присутствуют пари:

  • чет/нечет;

  • общий, индивидуальный и трехпутевой тотал;

  • ТБ и ТМ на четверть, половину или весь матч.

Общая линия для европейских матчей содержит значения около 160, а для НБА букмекеры могут предложить ТБ(200) и выше. Это связано не только с результативностью, но большей продолжительностью игры. 

Теннис

По стандарту в теннисе предлагают угадать число геймов, а также четность заработанных очков. При выборе ставки нужно учесть, что некоторые турниры отличаются по количеству сетов, что влияет на значение тотала. А при равном счете теннисисты разыгрывают тай-брейк. Другая особенность связана с тем, что проигравший может обогнать победителя по геймам.

Хоккей

Хоккей относят к зрелищным видам спорта, показатели для тоталов здесь на порядок выше. Ставку на ТБ или ТМ используют для определения:

  • количества заброшенных шайб за матч/период;

  • число ударов в створ;

  • временных удалений хоккеистов.

Роспись крупных соревнований также содержит прогнозы на двойные исходы — победу команды и общий тотал.

Волейбол

Разнообразие росписи в волейболе зависит от выбранной лиги. 

Основные события:

  • тотал очков;

  • число сетов.

Для крупных чемпионатов предусмотрены ставки:

  • чет/нечет;

  • наиболее и наименее результативный сет.

Среди беттеров популярна ставка на тотал по отдельным партиям, активно используемая в стратегиях для live.

Бейсбол

В России и странах СНГ этот вид спорта начал привлекать внимание не так давно, так что есть возможность «поймать» хороший коэффициент. 

Из тоталов на сайтах БК присутствуют:

  • чет/нечет;

  • общее либо индивидуальное число ранов;

  • количество нарушений;

  • ТБ и ТМ после 5 иннингов.

Ставки выдают плюс на короткой дистанции, хотя рабочей стратегии для прибыльной игры пока не придумано. 

Гандбол

Букмекеры не предоставляют широкую роспись тоталов для гандбола. События ограничены 3 типами:

  • угадывание четности;

  • общий тотал;

  • результативность отдельных команд.

Скудность линии вызвана низким интересом к этому виду спорта. Букмекеры расширяют более перспективные направления, но по этой же причине коэффициенты у гандбола нередко завышены.

 

15 декабрь 12:10 | : Разное

Главные новости


Смертельный номер. Закрывается кардиохирургия в 1-й городской больнице Архангельска
Фестиваль как терапия. Зачем был нужен этот Arctic Open?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (183)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20