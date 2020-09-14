Как выбрать качественые и красивые фотообои: советы профессионалов

Фотообои – это любое изображение, которое наносится на профессиональную бумагу с помощью широкоформатных принтеров. Когда вы делаете ремонт в помещении или хотите привнести в пространство еще немного уюта, то превосходным творческим решением станет наклейка грамотно подобранных для вашего интерьера фотообоев.
Благодаря фотообоям у любого человека появляется отличная возможность воплотить свои творческие фантазии. Это могут быть как реальные или фантастические пейзажи, снимок флоры и фауны или же, вовсе, владелец жилья решит, что ему по душе сейчас именно урбанистический стиль в помещении, где он много проводит времени.
Появляется естественный вопрос – как грамотно подойти к такому ответственному делу и купить фотообои, которые будут радовать глаз изо дня в день? Ведь сделать выбор из большого ассортимента фотообоев – дело не из легких, к тому же если учесть, что они представлены в разных расцветках, материалах.
Как не растеряться в таком большом разнообразии и совершить покупку, которая будет дарить вам позитивное настроение не один год? Существенно облегчить выбор и принять правильное решение вам помогут советы опытных дизайнеров, ориентируясь на которые вы облегчите данную задачу, не затратив на нее лишнее время.
Рассмотрим наиболее тщательно некоторые нюансы по выбору фото-обоев:
1. Фотообои, произведенные на виниловом, ламинированном или же холщовом основании. которое стоит значительно дороже, отличаются своей крепостью, долговечностью и устойчивости к износу, так как ультрафиолет не наносит изделию разрушений, в отличие от боле дешевых материалов.
Бумажные варианты – самые дешевые, но сэкономив, вы заметно увеличиваете шансы потерять настроение чуть позже, т.к. заметными минусами фотообоев на бумажной основе являются быстрое выгорание цвета, разрушение бумаги, отсутствие возможности влажного ухода. Согласитесь, это не слабые причины сделать выбор в пользу наиболее качественной основы.
2. Необходимо выбрать основные оттенки фотообоев – холодный или же теплый. Тона теплые настраивают человека на хорошее настроение, тонизируя нервную систему, что делает его делая вас наиболее энергичным и полным сил.
3. Если вы планируете поклеить большую комнату, то здесь очень эффектно смотрятся 3D фотообои, отличающиеся особой реалистичностью и создающие эффект погружения в картинку.
Итак, используя эти простые советы от профессионалов, вы с легкостью сможете преобразить атмосферу своей квартиры, пройдя этот интересный творческий путь с хорошим настроением и отличным результатом.