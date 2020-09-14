Особенности Trust Flow и majestic TF, о которых стоит знать при продвижении сайта

Владельцы веб-ресурсов осознают, насколько значимым в их жизни является SEO. Не менее важными являются вопросы, насколько продуктивными являются те или иные методы продвижения. Существует список наиболее важных метрик, необходимых для эффективного контроля за сайтами. В этом списке, к примеру, PageRank, а так же Trust Flow.
Многие оптимизаторы считают, что поток цитирования, имеет больший вес в плане доверия поисковиков, относительно PageRank. Его считают наиболее важными маркером, показывающим ценность сайта.
Повысить trust flow мечтают почти все маркетологи, онлайн-бизнесмены. И эксперты с багажом опыта знают, как это осуществить. Достичь определенного результата они могут за считанные дни, иногда за пару недель. За этот отрезок времени показатели trust flow могут вырасти до 29 единиц как минимум. А какие плюсы это принесет для владельца сайта ? Удастся улучшить доверие поисковиков к веб-ресурсу вне зависимости от его тематики. Ранжирование в Яндекс и Гугл так же заметно улучшается.
Особенности Trust Flow, о которых стоит знать
Trust Flow имеет оценочную шкалу 0-100, конкретное значение зависит от того, насколько первосортным является ресурс. Изначально, когда данная метрика только создавалась, приходилось вручную просматривать интернет-проекты, чтобы сформировать список надежных «исходников».
Именно они и поспособствовали основанию метрики Trust Flow. Если веб-ресурс близко связан с «исходником», его оценка будет выше. Специальный инструмент дает возможность проверить, каков поток доверия разных веб-ресурсов. И никто не помешает узнать, как с этим обстоят дела у конкурентов.
Поднять majestic TF - умное решение! Но только профессионалы способны с этим справиться, самостоятельно человек без опыта вряд ли справиться с задачей.
Некоторых может удивить тот факт, что описываемый маркер называют «поток». Но здесь присутствует логическое объяснение. Сайты в интернете взаимосвязаны, в буквальном и переносном смыслах через них «протекает» доверие. Если тот или иной сайт сильно связан с «исходником», поток доверия оказывается выше.
Зачастую Trust Flow от 50 – это уже отлично! Если же максимальная оценка 49, а минимальная 11, то это говорит о том, что оценка средняя. 10 и меньше? Поверьте, это крайне плохо, такая ситуация требует исправления.
Добавим, что существует также тематический поток доверия как часть метрики Trust Flow.