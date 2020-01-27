Работу сегодня найти стало проще благодаря виртуальной сети

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни сравнительно недавно. Быт современного человека сложно представить без постоянного или хотя бы периодического доступа в Сеть. С помощью интернета мы общаемся с родственниками и друзьями, которые находятся от нас далеко. С помощью интернета мы учимся, совершаем покупки, узнаем новости, ищем необходимую нам информацию, и, даже, во многом, осуществляем свои гражданские права на различных государственных онлайн-сервисах.
Помимо прочего, с помощью интернета можно найти работу, сортируя свежие вакансии в России из представленных работодателями со всей страны. Это нужно обязательно реализовать, если прежняя должность отчего-то не отвечает Вашим нуждам. Как это сделать? Если верить статистике, приблизительно 35% соискателей трудоустраиваются после непосредственного обращения к работодателю. 30% помогают в поиске «сарафанное радио» и рекомендации друзей и родственников. 15% находят работу с помощью интернета и газетных объявлений (по данным ассоциации трудоустройства США, подобным способом находят работу 90 % выпускников американских высших и профессиональных учебных заведений). 12% наших соотечественников прибегают к помощи ЦЗН и кадровых агентств. Но для того, чтобы найти свою работу мечты, стоит комбинировать все доступные способы поиска.
Искать подходящую вакансию лучше в надежных и авторитетных изданиях. Там опубликованы наиболее привлекательные предложения от заслуживающих доверие работодателей. Своё резюме также предпочтительнее размещать в таких же сервисах, что автоматически говорит о Вашем уровне и добавляет плюсик в карму профессиональной репутации. Помните, что в серьезных изданиях наибольший шанс найти по-настоящему перспективную и престижную вакансию.
Важная составляющая успеха — грамотное составление объявления о поиске работы. Четко укажите, по какой именно специальности Вы ищите работу. Обязательно, при наличии, упомяните актуальный трудовой стаж. Если Вы женщина, то свой пол в объявлении лучше не обозначать — это обезопасит Вас от телефонного хулиганства и неприличных предложений. Если это возможно, объявление о поиске работы стоит разместить в нескольких печатных изданиях и на специализированных онлайн-сервисах. Это значительно повысит шансы на то, что оно будет замечено работодателем.
Останется только дождаться звонков и писем с привлекательными предложениями о работе, а потом отправляться на собеседование. Ну и, конечно, убедить своего будущего работодателя, что ему нужны именно Вы. Помните, что результат собеседования во многом зависит от Ваших личностных качеств — если Вы готовы честно отрабатывать свою зарплату, а не просто отбывать трудовую повинность, если Вы полезны работодателю и коллективу, то новое начальство обязательно увидит это и оценит.
Начните поиски как можно раньше, чтобы иметь более широкий выбор и пространство для маневра. Помните - Ваша карьера в Ваших руках. Удачи!