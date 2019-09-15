Чемпионат Италии: “Ювентус” победил “Торино” с минимальным преимуществом 1:0

Мы подобрали для Вас самые последние новости футбола Серии А (чемпионат Италии). Читайте в этом выпуске последние новости из рубрики Футбол Италии: с каким счетом прошли 9 из 10-ти матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу; “Ювентус” победил в туринском дерби благодаря единственному голу де Лигта; “Милан” хочет подписать двух игроков “Реал Мадрида”.
2 ноября на стадионе “Стадио Олимпико” в Турине прошло итальянское дерби между “Ювентусом” и “Торино”. Команда Маурицио Сарри победила с минимальным преимуществом - 1:0. На 11-й минуте в первом тайме Маттейс де Лигт поймал мяч рукой, однако арбитр не назначил пенальти. Примечательно, что это уже 4-й случай подряд, когда де Лигт сыграл рукой в штрафной в футбольном турнире Италии Серия А.
На 70-й минуте во втором тайме де Лигт наконец открыл счет, его гол стал единственным за матч.
Ранее в новостях чемпионата Италии по футболу писали, что главный тренер “Сампдории” Эусебио ди Франческо был уволен после серии неудач.
2-3 ноября прошли матчи 11-го тура чемпионата Италии по футболу. Они завершились со следующим счетом:
Также 4-го ноября пройдет последний матч тура - между СПАЛ и “Сампдорией”. Напомним, что эти 2 клуба - аутсайдеры, занимающие последние места в рейтинге Серии А. Поэтому даже без их матча можно смело публиковать турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу:
Ранее в новостях Серии А СМИ писали, что “Милан” и “Рома” будут бороться за бывшего вингера “Шахтера” Бернарда.
Руководство “Милана” ведет переговоры с “Реал Мадридом” о подписании сразу двух футболистов - полузащитников Винисиуса Жуниора и Браиима Диаса. Скорее всего, итальянцы получат игроков в январе 2020-го года на правах аренды.
Напомним, что в сезоне 2019/20 Винисиус провел 16 матчей за “сливочных” во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 1 ассист. Диас принял участие в 3-х матчах, но не добился никаких результатов.