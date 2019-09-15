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Чемпионат Италии: “Ювентус” победил “Торино” с минимальным преимуществом 1:0

Мы подобрали для Вас самые последние новости футбола Серии А (чемпионат Италии). Читайте в этом выпуске последние новости из рубрики Футбол Италии: с каким счетом прошли 9 из 10-ти матчей 11-го тура чемпионата Италии по футболу; “Ювентус” победил в туринском дерби благодаря единственному голу де Лигта; “Милан” хочет подписать двух игроков “Реал Мадрида”. 

Новости Чемпионата Италии: “Ювентус” выиграл туринское дерби

2 ноября на стадионе “Стадио Олимпико” в Турине прошло итальянское дерби между “Ювентусом” и “Торино”. Команда Маурицио Сарри победила с минимальным преимуществом - 1:0. На 11-й минуте в первом тайме Маттейс де Лигт поймал мяч рукой, однако арбитр не назначил пенальти. Примечательно, что это уже 4-й случай подряд, когда де Лигт сыграл рукой в штрафной в футбольном турнире Италии Серия А

На 70-й минуте во втором тайме де Лигт наконец открыл счет, его гол стал единственным за матч. 

Ранее в новостях чемпионата Италии по футболу писали, что главный тренер “Сампдории” Эусебио ди Франческо был уволен после серии неудач. 

Серия А: результаты 11-го тура и рейтинг итальянского чемпионата 

2-3 ноября прошли матчи 11-го тура чемпионата Италии по футболу. Они завершились со следующим счетом:

  • “Рома” - “Наполи”, 2:1. 
  • “Болонья” - “Интер Милан”, 1:2. 
  • “Торино” - “Ювентус”, 0:1. 
  • “Аталанта” - “Кальяри”, 0:2. 
  • “Эллас Верона” - “Брешиа”, 2:1.
  • “Дженоа” - “Удинезе”, 1:3.
  • “Лечче” - “Сассуоло”, 2:2.
  • “Фиорентина” - “Парма”, 1:1.
  • “Милан” - “Лацио”, 1:2.

Также 4-го ноября пройдет последний матч тура - между СПАЛ и “Сампдорией”. Напомним, что эти 2 клуба - аутсайдеры, занимающие последние места в рейтинге Серии А. Поэтому даже без их матча можно смело публиковать турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу:

  • “Ювентус”.
  • “Интер Милан”.
  • “Рома”.
  • “Лацио”.
  • “Аталанта”.
  • “Кальяри”. 
  • “Наполи”.
  • “Фиорентина”.
  • “Эллас Верона”.
  • “Парма”.
  • “Милан”.
  • “Удинезе”.</li >
  • “Болонья”.
  • “Торино”.
  • “Сассуоло”.
  • “Лечче”.
  • “Дженоа”.
  • “Брешиа”.
  • СПАЛ.
  • “Сампдория”.

Ранее в новостях Серии А СМИ писали, что “Милан” и “Рома” будут бороться за бывшего вингера “Шахтера” Бернарда. 

Свежие новости итальянского чемпионата: “Милан” хочет усилиться 2-мя игроками из “Реала”

Руководство “Милана” ведет переговоры с “Реал Мадридом” о подписании сразу двух футболистов - полузащитников Винисиуса Жуниора и Браиима Диаса. Скорее всего, итальянцы получат игроков в январе 2020-го года на правах аренды. 

Напомним, что в сезоне 2019/20 Винисиус провел 16 матчей за “сливочных” во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 1 ассист. Диас принял участие в 3-х матчах, но не добился никаких результатов.

15 ноябрь 01:27 | : Разное

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