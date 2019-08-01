Все ставки на одном сайте уже сегодня

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Наряду с английскими командами, одним из главных фаворитов сезона в Лиге Европы будет римская «Рома». Подопечные Фонсеки попали в интересный квартет, где их соперниками стали:

  • «Боруссия Менхенгладбах»;
  • «Вольфсберг»;
  • «Истанбул Башакшехир».

Благодаря всем ставкам на одном сайте легко оставлять прогнозы на то, как сложится борьба за 2 путевки в плей-офф. Начала же сезон на европейской арене «Рома» достаточно удачно. «Волки» без проблем разгромили дома «Истанбул» со счетом 4:0.

Подобный результат лишний раз доказывает силу «Ромы», а также заряженность команды на данный турнир. Для подопечных Фонсеки Лига Европы это еще одна возможность побороться за путевку в групповой этап ЛЧ на будущий сезон. Учитывая очень серьезную конкуренцию в Серии А, не исключено, что португальский наставник сделает ставку именно на данный турнир.

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Все результаты матчей в одном месте

«Рома» сумела достаточно неплохо поработать в последние дни трансферного рынка и оформила ряд интересных аренд. В первую очередь следует отметить подписания Смоллинга и Мхитаряна. Последний уже успел отметиться за римский клуб.

Узнавать же результаты матчей http://md.1xbet.com/ru/results/ теперь очень удобно прямо на сайте букмекерской конторы. Достаточно сделать всего несколько кликов, чтобы открыть для себя актуальную картину событий из мира самых разных дисциплин.

Римский клуб неплохо начал новый сезон, взаимодействие между футболистами на поле постепенно улучшается, что отражается и на результатах. Перед подопечными Паулу Фонсеки стоит достаточно непростая задача – финишировать в топ-4 национального первенства. Если по ходу сезона станет очевидно, что римлянам это не удастся, то не исключено, что ставка будет сделана как раз на Лигу Европы.

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25 сентябрь 17:23 | : Разное

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