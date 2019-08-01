Все ставки на одном сайте уже сегодня

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Наряду с английскими командами, одним из главных фаворитов сезона в Лиге Европы будет римская «Рома». Подопечные Фонсеки попали в интересный квартет, где их соперниками стали:
Благодаря всем ставкам на одном сайте легко оставлять прогнозы на то, как сложится борьба за 2 путевки в плей-офф. Начала же сезон на европейской арене «Рома» достаточно удачно. «Волки» без проблем разгромили дома «Истанбул» со счетом 4:0.
Подобный результат лишний раз доказывает силу «Ромы», а также заряженность команды на данный турнир. Для подопечных Фонсеки Лига Европы это еще одна возможность побороться за путевку в групповой этап ЛЧ на будущий сезон. Учитывая очень серьезную конкуренцию в Серии А, не исключено, что португальский наставник сделает ставку именно на данный турнир.
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«Рома» сумела достаточно неплохо поработать в последние дни трансферного рынка и оформила ряд интересных аренд. В первую очередь следует отметить подписания Смоллинга и Мхитаряна. Последний уже успел отметиться за римский клуб.
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Римский клуб неплохо начал новый сезон, взаимодействие между футболистами на поле постепенно улучшается, что отражается и на результатах. Перед подопечными Паулу Фонсеки стоит достаточно непростая задача – финишировать в топ-4 национального первенства. Если по ходу сезона станет очевидно, что римлянам это не удастся, то не исключено, что ставка будет сделана как раз на Лигу Европы.
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