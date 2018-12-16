Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией

ВИЧ инфекция - это болезнь, которая вызывает вирус иммунодефицита. Федеральный закон диктует правила прохождения медицинского обследования на предмет присутствия такой инфекции у лиц, которые не имеют гражданства, а также лиц, пребывающих в колониях. Присутствие ВИЧ, а также прочих венерических заболеваний может выявляться при выполнении медобследования донора крови. Эпидемия, которая касается разнесения такой инфекции, будет оказывать негативное воздействие как на здоровье конкретных граждан, так и на здоровье всех граждан государства в целом. В УК выделяется несколько составов преступного деяния: заражение ВИЧ и заражение половыми инфекциями.
В законе прописано, что граждане, которые имеют инфекцию, должны сообщать об источнике собственного заражения, чтобы предотвратить дальнейшее заражения и разнесение заболеваний в будущем среди людей. Инфицированный человек обязан понимать, что при скрытии источника заражения увеличивается вероятность возникновения заболевания у других граждан. Сокрытие источника заражения закон квалифицирует как преступление.
За умалчивание источника заражения устанавливается наказание. Подробнее о нем вы сможете узнать в ст. 6.1 КОАП РФ.
При этом данное правонарушение может быть умышленным. Например, гражданин знает о том, что у него есть вич-инфекция. Он осознает уровень опасности от скрывания источника заболевания. Целью данного закона является предупреждение распространения заболевания среди населения, своевременное обнаружение очагов распространения инфекции, осуществления своевременных мероприятий по выявлению больных. Если лицо контактировало с зараженным человеком, то оно должно понести ответственность только в том случае, если не было осведомленным о присутствии инфекции но, но при этом вело асоциальную деятельность. К контактам, которые могут спровоцировать опасность заражения данной инфекцией, относят не только половые контакты, но и некоторые бытовые.
Если у человека выявлена вич-инфекция, то работники медучреждения должны об этом его уведомить. Также медработниками должна быть проведена беседа о мерах предосторожности, направленных на дальнейшее предупреждение инфекции. За умышленное заражение другого человека предусмотрена уголовная ответственность. Медицинские работники также должны предупредить об этом пациента.
Источник: http://okoaprf.ru.