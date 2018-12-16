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Почему кафе не обойтись без качественных сиропов и топпиногов

Как приятно в обеденный перерыв выйти на свежий весенний воздух, заглянуть в соседнюю кафешку, ощутить аромат любимого ароматного кофе. Непременно побаловать себя и выбрать самый красивый и самый вкусный десерт. Владельцам заведений приходится вложить много своего труда, чтобы исключительный гурман или экспериментатор - сладкоежка остался доволен и приводил в излюбленное заведение своих друзей и знакомых.


 

Добавить ярких красок и оригинальных вкусов можно с помощью сиропов, топпингов и сухих экстрактов. Компания Топ-Сироп- https://top-sirop74.ru/siropy/ предлагает продукцию от надёжных поставщиков, проверенную временем. Бесчисленный ассортимент продукции и возможность получить оптовую скидку.

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Статус и уникальность предприятия, невозможно купить ни за какие сокровища мира, тут только опыт и чуткость. Но можно добавить вкус, цвет, а главное – аромат! Сложно устоять, когда предлагают горячий шоколад со вкусом амаретто или мороженое с карамельным сиропом.

Приятного вам аппетита, друзья!

12 март 16:32 | : Разное

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