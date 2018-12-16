Возможны проблемы с мировым интернетом на протяжении двух последующих дней

Появилась информация о том, что впервые за всё время существования современного интернета, должна произойти смена криптографических ключей, отвечающих за защиту системы доменных имен (DNS). Заменой данных ключей будет заниматься компания ICANN, которая регулирует все вопросы, которые связаны с доменами, IP-адресами и другими нюансами работы современного интернет-пространства.
Планирующееся обновление должно помочь исключить любые возможности компрометации существующих ключей и повысить уровень безопасности нахождения в сети-интернет. Это означает, что последующее создание сайтов будет более безопасным и надёжным.
Как утверждают сами представители ICANN, замена названных ключей никаким образом не должна отразиться на пользователях интернет-сети. Лишь некоторые могут заметить небольшие проблемы в работе интернета. В некоторых ситуациях определённые интернет-страницы будут ссылаться на следующие ошибки: server failure или servfail. Также может отключиться отображение картинок.
Помимо этого, не стоит забывать о подготовительной работе, которая должна минимизировать риски образования любых возможных проблем.
Естественно, данные проблемы будут не только у пользователей, но и большинства автоматизированных систем. В частности, почтовые клиенты не всегда будут работать полноценно и в некоторых ситуациях возникнут ошибки.
Большая часть всех сбоев – это последствия того, что операторами вовремя не были обновлены расширения DNSSEC, а сейчас старые программы просто не смогут распознать новых криптографических ключей. Сложно предсказать, когда именно возникнут неполадки.
Есть риск того, что злоумышленники попытаются воспользоваться подобной обстановкой и будут активно предлагать скачать софт, который обеспечит стабильную работу интернет-сети. Следует помнить, что этого делать нельзя.
Специальный представитель главы Российской Федерации в вопросах технологического и цифрового развития сообщил, что от пользователей в данном случае ничего не зависит и они могут лишь подстраховаться, чтобы иметь возможность подключиться к интернету альтернативным способом.
Многие операторы заявили, что полностью готовы к предстоящему обновлению криптографических ключей. Среди данных компаний: МТС, «Мегафон», «Ростелеком», а также «Билайн».