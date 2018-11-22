Где можно взять займ без отказа – 10 проверенных компаний

Микрофинансовые компании, в отличие от банков, реже отказывают своим клиентам. Они не предъявляют строгих требований к размеру доходов, стажу работы и состоянию кредитной истории. Существуют компании, которые выдают займы без отказа даже тем, кому в других МФК получить деньги не получится. Десять таких предложений представлены далее.
Методики оценки клиентов у микрофинансовых и микрокредитных компаний отличаются от банковских. Они часто позволяют одобрять займы тем, кому чаще отказывают в потребительских кредитах – прежде всего, людям с плохой кредитной историей и неофициальным трудоустройством. Но при этом такие компании могут снижать суммы и повышать проценты из-за риска столкнуться с ненадежным клиентам. Но некоторые МФК предлагают оформить займ без отказа любым клиентам на общих для всех условиях - ознакомится с ними можно на этом сайте. Здесь вы узнаете об этих предложениях подробнее.
Активно растущая МФК, которая придерживается индивидуального подхода к клиенту. Она постарается подобрать для вас наиболее удобные условия займа и не откажет при наличии проблем с кредитной историей. Если вы будете часто оформлять здесь микрозаймы, то компания снизит процентную ставку.
Одна из крупнейших компаний в сфере онлайн-займов. Джой Мани не предъявляет строгих требований к клиентам и редко отказывает в займах. Здесь можно получить деньги, даже при наличии непогашенного кредита или микрозайма в другой компании. Кроме того, в МФК можно получить деньги на срок до полугода.
Старая и надежная компания, выдает займы как онлайн, так и наличными в офисах для обслуживания клиентов. В МигКредите можно взять как небольшой, так и крупный займ на короткий или длительный срок. Оформить заявку можно на сайте, в отделении или в мобильном приложении для iOS и Android.
Молодая, но надежная микрокредитная компания из Санкт-Петербурга. Метрокредит также выдает займы наличными в отделениях или онлайн с зачислением на карту. Компания примечательна невысокими требованиями к клиентам и сравнительно низкой процентной ставкой.
Как и две предыдущие компании, До зарплаты выдает займы онлайн и наличными в офисах для обслуживания клиентов, и имеет собственное мобильное приложение. Эта МФК быстро рассматривает заявки и редко отказывает заемщикам. Компания предлагает доступные условия и позволяет продлевать срок неограниченное число раз. Займы здесь доступны не только частным лицам, но и бизнесменам.
Турбозайм работает совместно с компанией Быстроденьги — одной из крупнейших МФК в России. Он быстро рассматривает любые заявки и перечисляет деньги на банковскую карту. Компания отличается одним из самых высоких процентов одобренных заявок на нашем рынке – сюда часто обращаются те, кому отказывают другие МФК и банки.
Эта микрофинансовая компания примечательна тем, что предлагает всем новым клиентам бесплатные займы. Так вы сможете воспользоваться услугами компании без лишних переплат. При повторных обращениях Е Заем снижает проценты и увеличивает доступные суммы. Он не предъявляет строгих требований к клиентам.
Крупная международная компания, известная во многих странах мира. Кредито24 разрабатывает свою систему оценки заемщиков, которая позволяет выдавать займы с минимумом отказов. Компания перечисляет займы на банковскую карту и предусматривает много способов погашения. Кроме того, Кредито24 предлагает программу исправления кредитной истории.
Слонфинанс, как и предыдущая компания, разрабатывает систему оценки заемщиков сам. Его система также позволяет одобрять заявки от большинства клиентов. Еще Слонфинанс одним из первых на российском рынке начал выдавать займы на карты МИР — его предложение подойдет студентам, пенсионерам или бюджетникам.
Микрофинансовая компания родом из Финляндии, специализируется на займах денежными переводами. Ферратум подойдет тем, кто хочет оформить займ онлайн, но не имеет банковской карты. Эта МФК редко отказывает своим заемщикам, а людям с плохой кредитной историей предлагает помощь в исправлении.
У большинства МФК и МКК общие требования к заемщикам не отличаются друг от друга. Они оценивают клиентов по одним и тем же признакам и отказывают в займах по одинаковым причинам. Поэтому при обращении за микрозаймов вам необходимо учитывать эти требования. В большинстве случаев, вам не откажут в займе при наличии следующих признаков:
Советуем вам перед обращением за микрозаймом заранее узнавать, по каким принципам интересующая вас МФО оценивает заемщиков. Уточните возможные причины отказа у менеджера, изучите условия предоставления займов, ознакомьтесь с отзывами о микрофинансовой компании от других заемщиков. Так вы сможете заранее оценить вероятность одобрения и, по возможности, подстроиться под эти требования.