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Где можно взять займ без отказа – 10 проверенных компаний

Микрофинансовые компании, в отличие от банков, реже отказывают своим клиентам. Они не предъявляют строгих требований к размеру доходов, стажу работы и состоянию кредитной истории. Существуют компании, которые выдают займы без отказа даже тем, кому в других МФК получить деньги не получится. Десять таких предложений представлены далее.

 

Методики оценки клиентов у микрофинансовых и микрокредитных компаний отличаются от банковских. Они часто позволяют одобрять займы тем, кому чаще отказывают в потребительских кредитах – прежде всего, людям с плохой кредитной историей и неофициальным трудоустройством. Но при этом такие компании могут снижать суммы и повышать проценты из-за риска столкнуться с ненадежным клиентам. Но некоторые МФК предлагают оформить займ без отказа любым клиентам на общих для всех условиях - ознакомится с ними можно на этом сайте. Здесь вы узнаете об этих предложениях подробнее.

Смарт Кредит

Активно растущая МФК, которая придерживается индивидуального подхода к клиенту. Она постарается подобрать для вас наиболее удобные условия займа и не откажет при наличии проблем с кредитной историей. Если вы будете часто оформлять здесь микрозаймы, то компания снизит процентную ставку.

  • Сумма займа — до 15 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — до 1,9% в день

Джой Мани

Одна из крупнейших компаний в сфере онлайн-займов. Джой Мани не предъявляет строгих требований к клиентам и редко отказывает в займах. Здесь можно получить деньги, даже при наличии непогашенного кредита или микрозайма в другой компании. Кроме того, в МФК можно получить деньги на срок до полугода.

  • Сумма займа — до 60 000 рублей
  • Срок займа — до 126 дней
  • Процентная ставка — до 0,9% в день

МигКредит

Старая и надежная компания, выдает займы как онлайн, так и наличными в офисах для обслуживания клиентов. В МигКредите можно взять как небольшой, так и крупный займ на короткий или длительный срок. Оформить заявку можно на сайте, в отделении или в мобильном приложении для iOS и Android.

  • Сумма займа — до 100 000 рублей
  • Срок займа — до 336 дней
  • Процентная ставка — до 2,2% в день

Метрокредит

Молодая, но надежная микрокредитная компания из Санкт-Петербурга. Метрокредит также выдает займы наличными в отделениях или онлайн с зачислением на карту. Компания примечательна невысокими требованиями к клиентам и сравнительно низкой процентной ставкой.

  • Сумма займа — до 30 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — до 1,5% в день

До зарплаты

Как и две предыдущие компании, До зарплаты выдает займы онлайн и наличными в офисах для обслуживания клиентов, и имеет собственное мобильное приложение. Эта МФК быстро рассматривает заявки и редко отказывает заемщикам. Компания предлагает доступные условия и позволяет продлевать срок неограниченное число раз. Займы здесь доступны не только частным лицам, но и бизнесменам.

  • Сумма займа — до 10 000 рублей
  • Срок займа — до 20 дней
  • Процентная ставка — до 2,18% в день

Турбозайм

Турбозайм работает совместно с компанией Быстроденьги — одной из крупнейших МФК в России. Он быстро рассматривает любые заявки и перечисляет деньги на банковскую карту. Компания отличается одним из самых высоких процентов одобренных заявок на нашем рынке – сюда часто обращаются те, кому отказывают другие МФК и банки.

  • Сумма займа — до 15 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — до 2,3% годовых

Е Заем

Эта микрофинансовая компания примечательна тем, что предлагает всем новым клиентам бесплатные займы. Так вы сможете воспользоваться услугами компании без лишних переплат. При повторных обращениях Е Заем снижает проценты и увеличивает доступные суммы. Он не предъявляет строгих требований к клиентам.

  • Сумма займа — до 15 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — от 0% в день

Кредито24

Крупная международная компания, известная во многих странах мира. Кредито24 разрабатывает свою систему оценки заемщиков, которая позволяет выдавать займы с минимумом отказов. Компания перечисляет займы на банковскую карту и предусматривает много способов погашения. Кроме того, Кредито24 предлагает программу исправления кредитной истории.

  • Сумма займа — до 15 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — до 2,15% в день

Слонфинанс

Слонфинанс, как и предыдущая компания, разрабатывает систему оценки заемщиков сам. Его система также позволяет одобрять заявки от большинства клиентов. Еще Слонфинанс одним из первых на российском рынке начал выдавать займы на карты МИР — его предложение подойдет студентам, пенсионерам или бюджетникам.

  • Сумма займа — до 20 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — до 2,15% в день

Ферратум

Микрофинансовая компания родом из Финляндии, специализируется на займах денежными переводами. Ферратум подойдет тем, кто хочет оформить займ онлайн, но не имеет банковской карты. Эта МФК редко отказывает своим заемщикам, а людям с плохой кредитной историей предлагает помощь в исправлении.

  • Сумма займа — до 20 000 рублей
  • Срок займа — до 30 дней
  • Процентная ставка — до 2% в день

Как повысить шанс одобрения заявки на микрозайм?

 

У большинства МФК и МКК общие требования к заемщикам не отличаются друг от друга. Они оценивают клиентов по одним и тем же признакам и отказывают в займах по одинаковым причинам. Поэтому при обращении за микрозаймов вам необходимо учитывать эти требования. В большинстве случаев, вам не откажут в займе при наличии следующих признаков:

  • Положительная кредитная история. Она позволит компании убедиться в вашей надежности. Наличие небольших просрочек не послужит серьезным основанием для отказа в микрозайме, но если вы объявляли о банкротстве, то получить одобрение вам будет очень сложно
  • Официальное трудоустройство и доходы. Для микрофинансовой компании важен не только размер доходов, но и его стабильность. Так она сможет убедиться, что вы сможете вернуть деньги в срок. Кроме того МФК может отказать вам, если у вас уже есть много непогашенных долгов
  • Правильно оформленная заявка. В процессе оформления внимательно проверяйте данные, которые вы вводите – заявку могут отклонить даже из-за одной ошибки. Сообщите как можно более полную информацию о себе - так микрофинансовая компания сможет лучше оценить вашу надежность. Не вводите недостоверные сведения – так доверия к вам заметно снизится
  • Отсутствие в черном списке заемщиков. В него вносят тех, кто нарушает правила микрофинансовых компаний – например, указывает поддельные сведения или допускает большие просрочки. Если вы оказались в черном списке случайно – например, если по вашим документам оформлял займ мошенник – вы можете попросить об удалении из него. Желательно при этом предоставить доказательства вашей невиновности

Советуем вам перед обращением за микрозаймом заранее узнавать, по каким принципам интересующая вас МФО оценивает заемщиков. Уточните возможные причины отказа у менеджера, изучите условия предоставления займов, ознакомьтесь с отзывами о микрофинансовой компании от других заемщиков. Так вы сможете заранее оценить вероятность одобрения и, по возможности, подстроиться под эти требования.  

06 февраль 13:21 | : Разное

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