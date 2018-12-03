Лучше предотвратить поломку, нежели оказаться в безвыходном положении

Заклинивание замка входной двери не является нормой. При игнорировании подобного сигнала можно оказаться взаперти или попросту не попасть в квартиру. Чтоб избежать неприятностей, рекомендуем связаться с сервисной службой по обслуживанию и ремонту замков разного уровня сложности.
Преимущества сотрудничества с компанией РУЗамок
- Быстрое реагирование на поступившую заявку. Диспетчерская служба оперативно принимает заявки и перенаправляет уполномоченному лицу для взятия в работу конкретного объекта.
- Лояльность и гибкая ценовая политика. Так как компания напрямую сотрудничают с производителями замков разного уровня сложности и секретности, при необходимости заменить на новый, клиент платить только за изделие без наценки.
- Использование проверенных методов для вскрытия замка входной двери. В результате заказчик получает возможность попасть в помещение без проблем быстро с полной сохранностью дверного полотна и без видимых повреждений.
- Специалисты оснащены разнообразным инструментом, который необходим для работы профессионала.
- Компания соблюдает все условия договоренности, действует по действующему законодательству и не нарушает нормативные положения в момент проведения технических манипуляций при вскрытии замка, ремонта, установке нового механизма.
- Мастер выполняет не только ремонт, установку и замену старого замка на новый, но и проводит профилактические работы с целью длительного срока эксплуатации и экономии средств владельца.
- Работаем по территории Москвы и МО.
Как рассчитывается на https://ruzamok.ru/zamena-zamkov стоимость замены замка? Специалист компании РуЗамок оценивает сложность поломки, и объем работы. Мастер работает по прейскуранту, в стоимость входит работа мастера, при необходимости цена нового замка, комплектующих. Слесарь на месте определяет сложность поломки и комплекс сопутствующих процессов.
После осмотра и диагностирования проблемы мастер сможет оценить сложность работы и составить подробный план мероприятий для восстановления работоспособности и безопасной эксплуатации запорного механизма. Компания работает по отлаженному алгоритму и всегда готова предложить оптимальное решение проблемы за минимальную плату без потери уровня качества. Специалисты сервисной службы выполняют все работы на совесть и дорожат именем компании. Гарантируем 100% результат и оперативность со стороны компетентного специалиста.