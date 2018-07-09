Как выбрать битумную мастику для кровельных работ?

Выполнение кровельных работ не представляется возможным без использования специальных гидроизоляционных материалов. Наиболее часто в этих целях используется битумная мастика, которая обладает отличными водоотталкивающими свойствами и надёжно защищает крышу от протекания. Рынок кровельной гидроизоляции предлагает множество видов битумной мастики отечественного и зарубежного производства. Как выбрать «правильный» материал?
Прежде всего, нужно определиться с тем, какая именно универсальная битумная мастика нужна для выполнения конкретных работ. Существует два принципиально разных по мерам подготовки вида этого материала: мастика холодного и горячего применения. Разница между ними состоит в том, что мастика холодного применения готова к использованию, а вот материал горячего применения необходимо разогреть до нужной температуры. Поскольку использовать мастику холодного применения более удобно, она пользуется большей популярностью среди исполнителей кровельных работ. Приобрести такой материал можно в ёмкостях различного объёма с учётом того, что материал должен использоваться полностью и сразу, ведь на воздухе он довольно быстро затвердевает. Мастики холодного и горячего применения должны наноситься на правильно подготовленную поверхность – в этом залог успешности гидроизоляционных работ.
При выборе мастики битумной для профессионального выполнения кровельных работ следует выбирать продукцию хорошо зарекомендовавших себя марок. Это не обязательно должна быть мастика импортного производства: на рынке предлагается множество вариантов отечественных материалов, которые не уступают по качеству, но стоят намного дешевле зарубежных аналогов. При выборе битумной мастики следует обращать внимание на её характеристики. Особенно важен диапазон температур, на эксплуатацию в котором рассчитан материал. Морозостойкие мастики подходят для использования в северных регионах с суровым климатом, а обычный материал лучше использовать в регионах с умеренными температурными перепадами. Качественная битумная мастика позволит выполнить гидроизоляционные работы добросовестно, оперативно и с результатом, который предвосхищает ожидания. При соблюдении технологии гидроизоляция с использованием качественной мастики битумной прослужит не одно десятилетие.