Наркологическая клиника

В нашей стране от наркозависимости и алкоголизма страдают миллионы людей. Коварство этих болезней, к слову, официально признанных в списке МКБ 10, заключается в том, что зависимый до сокрушительного конца сомневается в том, что у него действительно есть проблема с веществами, изменяющими сознание.
Подавляющее большинство клиентов наркологических клиник имеют довольно высокий социальный статус, многие – даже семьи, бизнес, автомобили, квартиры, профессию и прочие социальные блага. Однако пагубное влияние зависимости на психику рано или поздно даёт о себе знать: отношения с близкими и друзьями постепенно сводятся к употреблению, семьи разрушаются, а на социальные сферы жизни попросту не остается ни здоровья, ни сил.
Выходов для тех, кого коснулась наркомания или алкоголизм, сегодня много. Но большинство из них либо ведут в никуда, либо помогают лишь симптоматически: наркологический детокс всего организма и кодирование помогают избежать плачевных последствий отравления психоактивными веществами, но, применённые единожды, далеко не всегда дают устойчивый результат и длительную ремиссию.
Оставаясь в чистой и трезвой жизни без привычных способов побега от собственных чувств, наркоман или алкоголик, ощущает бессилие и отчаяние. Обычные для большинства из нас вещи, такие как бытовые ссоры, мелкие конфликты на работе или нехватка денег, способны надолго вывести зависимого человека из эмоционального равновесия. Поэтому при лечении наркомании и других химических зависимостей, следует прибегать к комплексным системным подходам, сочетающим медикаментозную терапию, психологическую поддержку и терапевтическую реабилитацию.
Врачи «Наркологической клиники Трезвый взгляд» диагностируют суть и происхождение зависимости, лечение затрагивает все аспекты болезни пациента.
Врачи клиники считают, что самый устойчивый результат выздоровления даёт программа «12 шагов» - система, разработанная в начале 20-го века самими зависимыми. Но прежде, чем приступать к системной терапевтической работе по 12-ти шагам, необходимо подготовить пациента, как физически, так и морально.
С физическим аспектом отлично справятся именно наркологи: детоксикационные капельницы с индивидуально подобранными препаратами быстро приведут организм в норму, помогут наладить все жизненно важные внутренние процессы, а это, в свою очередь, окажет позитивное воздействие и на психоэмоциональную сферу пациента.
Понимание зависимости, как болезни и осознание, что сам пациент не виноват в своём недуге – он болен и ему нужна помощь, являются прочной основой для первого шага в нормальную человеческую жизнь в социуме, без бесконечных побегов от себя в наркотики или спиртное.
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