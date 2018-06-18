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Наркологическая клиника

 В нашей стране от наркозависимости и алкоголизма страдают миллионы людей. Коварство этих болезней, к слову, официально признанных в списке МКБ 10, заключается в том, что зависимый до сокрушительного конца сомневается в том, что у него действительно есть проблема с веществами, изменяющими сознание. 


     Подавляющее большинство клиентов наркологических клиник имеют довольно высокий социальный статус, многие – даже семьи, бизнес, автомобили, квартиры, профессию и прочие социальные блага. Однако пагубное влияние зависимости на психику рано или поздно даёт о себе знать: отношения с близкими и друзьями постепенно сводятся к употреблению, семьи разрушаются, а на социальные сферы жизни попросту не остается ни здоровья, ни сил. 


     Выходов для тех, кого коснулась наркомания или алкоголизм, сегодня много. Но большинство из них либо ведут в никуда, либо помогают лишь симптоматически: наркологический детокс всего организма и кодирование помогают избежать плачевных последствий отравления психоактивными веществами, но, применённые единожды, далеко не всегда дают устойчивый результат и длительную ремиссию. 

 
     Оставаясь в чистой и трезвой жизни без привычных способов побега от собственных чувств, наркоман или алкоголик, ощущает бессилие и отчаяние. Обычные для большинства из нас вещи, такие как бытовые ссоры, мелкие конфликты на работе или нехватка денег, способны надолго вывести зависимого человека из эмоционального равновесия. Поэтому при лечении наркомании и других химических зависимостей, следует прибегать к комплексным системным подходам, сочетающим медикаментозную терапию, психологическую поддержку и терапевтическую реабилитацию.

     Врачи «Наркологической клиники Трезвый взгляд» диагностируют суть и происхождение зависимости, лечение затрагивает все аспекты болезни пациента.

      Врачи клиники считают, что самый устойчивый результат выздоровления даёт программа «12 шагов» - система, разработанная в начале 20-го века самими зависимыми. Но прежде, чем приступать к системной терапевтической работе по 12-ти шагам, необходимо подготовить пациента, как физически, так и морально.

     С физическим аспектом отлично справятся именно наркологи: детоксикационные капельницы с индивидуально подобранными препаратами быстро приведут организм в норму, помогут наладить все жизненно важные внутренние процессы, а это, в свою очередь, окажет позитивное воздействие и на психоэмоциональную сферу пациента. 
     Понимание зависимости, как болезни и осознание, что сам пациент не виноват в своём недуге – он болен и ему нужна помощь, являются прочной основой для первого шага в нормальную человеческую жизнь в социуме, без бесконечных побегов от себя в наркотики или спиртное.

     Помните - каждый обратившийся в наркологическую клинику получит консультацию и помощь! Сайт одной из лучших наркологических клиники Москвы - narcolog-msc.ru.
     Если ваш близкий или родственник попал в беду, не медлите и обратитесь за профессиональной помощью сразу. Чем быстрее начать лечение, тем больше шансов, что оно принесёт успех.

 

26 сентябрь 17:39 | : Разное

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