Сколиоз является достаточно распространенным недугом, поражающим как детей, так и взрослых. Из 1000 человек у 980 определяется та или иная степень сколиоза. В норме у человека имеется несколько изгибов, которые позволяют позвоночнику создавать амортизирующие функции.

В связи с этим очень часто пациенты интересуются, можно ли исправить сколиоз спины.

По словам врачей, самое хорошее упражнение для исправления сколиоза и любых других деформаций позвоночника - это правильная осанка. Чем чаще вы правильно сидите и ходите, тем вашему позвоночнику проще приобрести ровную форму.

Возможность или невозможность этого зависит от возраста. Человеку в возрасте от 15 до 21 года под силу повлиять на степень сколиоза. Если же возраст больного превышает 25 лет, то сделать это будет сложнее. Дело в том, что позвонки уже приобрели свою окончательную форму, и кардинально изменить ее не получится. Таким образом, чем моложе пациент, тем больше шансов на успешное исправление осанки.

Если вам больше 25 лет, и вы решили сосредоточиться на таком косметическом дефекте, как разница в расстоянии плеч, в длине ног и т.д., то вы можете пройти курс массажа, лечебной физкультуры и мануальной терапии. Такое лечение дает вам возможность изменить степень сколиоза, переведя болезнь из тяжелой в более легкую.

Если сколиоз обнаружен в детском возрасте, то лечить его нужно безотлагательно. В том случае, если степень заболевания достаточно тяжелая, могут потребоваться асимметричные упражнения. Здесь имеет место занятие спортом, например, большим и маленьким теннисом, потому что такие виды придают телу как раз ассиметричную нагрузку.

Обычно все патологии, касающиеся сколиоза, должны исправляться до 22 – 25 лет. Если возраст пациента больше, то полностью вылечить сколиоз не получится. Однако вы можете исправить искривление позвоночника активными упражнениями, увеличением его подвижности, массажем, мануальной терапией. Больше плавайте, занимайтесь гимнастикой, чередуйте различные виды нагрузок на свой позвоночник (силовые, выносливые и т.д.). Все это поможет сохранять ровную осанку и здоровый позвоночник на долгие годы.