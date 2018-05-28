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Открытие фирмы на Кипре

Все больше современных бизнесменов предпочитает открыть фирму на Кипре, по причине наличия ряда преимуществ. Сам процесс регистрации является предельно простым, правда стоит выделить такой момент, что на данный момент, Кипр не является оффшорной зоной в ее чистом виде.

Причина заключается в том, что фирмы на территории данного государства должны в обязательном порядке проходить процедуру государственной регистрации, проводят каждый год собрания акционеров и сдают финансовые отчеты. В результате этого, если у вас возникла необходимость в открытии организации на территории этой страны, то вам необходимо будет вести финансовый отчет, либо прибегнуть к услугам агентств, занимающихся этим.

Однако даже не взирая на такой фактор, имеется множество достоинств при открытии фирмы на территории государства, среди которых:

  • Международная отменная репутация, на порядок выше, в сравнении с другими видами классического оффшора. Кипр находится в белом списке мировых оффшоров;
  • С 58 странами мира был подписан договор касаемо избежания вторичного обложения налогами;
  • Подача финансовой отчетности осуществляется в соответствии со стандартами по всему миру;
  • На территории станы предусмотрена самая низкая налоговая ставка в ЕС;
  • Большая часть расходов относится к себестоимости;
  • Для развития холдингов предусмотрены крайне благоприятные условия (отсутствуют налоги на консолидацию и многое остальное);
  • Полное отсутствие налогообложения на внешние и внутренние дивиденды, на доходы от реализации ценных бумаг либо прирост капитала;
  • Возможность быстрой регистрации организации, при бюджетных ценах на последующее содержание фирмы.

Согласно имеющимся на территории Кипра нормам, контроль работы организации проводится путем голосования акционерного собрания. В тоже время документы правоустанавливающего типа дают возможность оставить право ежегодного контроля за директорским советом. С целью обезопасить себя от действий неправомерного характера со стороны директора, акционеры организации имеют возможность вносить в его полномочия свои изменения.

Для того чтобы не утратить статус оффшорной организации на территории государства, фирма должна заниматься хозяйственной деятельностью, при этом сборы акционеров должны проводиться за пределами юрисдикции. Большое значение для резидентов компании имеет тот факт, чтобы любое из решений осуществлялось на территории государства.

04 сентябрь 13:48 | : Разное

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