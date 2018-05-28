Открытие фирмы на Кипре

Все больше современных бизнесменов предпочитает открыть фирму на Кипре, по причине наличия ряда преимуществ. Сам процесс регистрации является предельно простым, правда стоит выделить такой момент, что на данный момент, Кипр не является оффшорной зоной в ее чистом виде.
Причина заключается в том, что фирмы на территории данного государства должны в обязательном порядке проходить процедуру государственной регистрации, проводят каждый год собрания акционеров и сдают финансовые отчеты. В результате этого, если у вас возникла необходимость в открытии организации на территории этой страны, то вам необходимо будет вести финансовый отчет, либо прибегнуть к услугам агентств, занимающихся этим.
Однако даже не взирая на такой фактор, имеется множество достоинств при открытии фирмы на территории государства, среди которых:
Согласно имеющимся на территории Кипра нормам, контроль работы организации проводится путем голосования акционерного собрания. В тоже время документы правоустанавливающего типа дают возможность оставить право ежегодного контроля за директорским советом. С целью обезопасить себя от действий неправомерного характера со стороны директора, акционеры организации имеют возможность вносить в его полномочия свои изменения.
Для того чтобы не утратить статус оффшорной организации на территории государства, фирма должна заниматься хозяйственной деятельностью, при этом сборы акционеров должны проводиться за пределами юрисдикции. Большое значение для резидентов компании имеет тот факт, чтобы любое из решений осуществлялось на территории государства.