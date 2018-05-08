Оборудование для реабилитации и диагностики в Фортис

В наши дни медицина предлагает гораздо больше возможностей для диагностики негативных состояний, скрининга изменений, восстановления после болезней и травм. Большое значение наряду с профессионализмом врачей имеет техническое оснащение больничных комплексов и учреждений здравоохранения. В связи с этим на российский рынок вышло много поставщиков профессионального оборудования, однако не все из них оправдывают высокий уровень доверия покупателей и гарантируют полную безопасность сделки.

Компания «Фортис» является надежным поставщиком реабилитационного оборудования от известных зарубежных и отечественных брендов. На сайте компании вы можете ознакомиться с каталогом товаров, прошедших обязательную сертификацию. Для удобства пользователей продукция распределена по тематическим разделам, где вы сможете найти все необходимое, потратив на поиск всего несколько минут.

Оборудование для реабилитации

Средства реабилитации призваны в ускоренном режиме вернуть человеку утраченные болезнями или травмами способности, максимально компенсировать причиненный здоровью урон. Ассортиментом компании представлено оборудование, способное оказать благоприятное влияние на восстановление перенесшего болезнь человека. Среди основных разделов сайта вы найдете:

Энцефалографы для регистрации электрической мозговой активности.

Тренажерные комплексы для реабилитационных процедур на дому и в клинике.

Электромиографы, благодаря которым можно контролировать биоэлектрическую активность мышечного аппарата.

Все оборудование сертифицировано и сопровождается гарантией качества производителей. Осуществляя эксклюзивную дистрибуцию товаров ООО НМФ «Нейротех», компания «Фортис» формирует демократичные цены на поставляемые комплексы.

Ориентация продаж идет на налаживание долгосрочных и крепких деловых связей, выгодного для всех сторон партнерства. Среди преимуществ сотрудничества следует отметить демократичную стоимость медицинского оборудования, гарантию 3 года на продукцию, обслуживание постгарантийного типа и доставку по всей территории Российской Федерации. В числе клиентов бренда числятся известные российские образовательные и лечебные учреждения. Сотрудничество ведется и с частными лицами, которым необходимы аппараты реабилитации и восстановления.