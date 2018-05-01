Российские рекламодатели научились обманывать Google

Российские рекламодатели научились обходить правила размещения контекстной рекламы в поисковике и на сайтах партнеров Google. С таким заявлением выступили представители американской корпорации после внутреннего расследования ситуации с появлением в поисковой выдаче рекламных сообщений онлайн-казино «Вулкан».

Незаконная реклама казино «Вулкан» крутилась в поисковой выдаче Google

На неправомерное размещение рекламы запрещенных товаров и услуг на страницах результатов поиска Google пользователи интернета обратили внимание в начале 2018 года. При наборе в строке поискового запроса слова «вулкан» в браузере появлялась контекстная реклама одноименного фактически подпольного интернет-казино. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела собственную проверку, результатом которой стало возбуждение административного дела в отношении корпорации Google и направленное в ее адрес предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, которые старательно обходятся.

В рекламе онлайнового игорного заведения и азартных развлечений, которые доступны российским посетителям площадки, Федеральная антимонопольная служба усмотрела нарушение законодательства. Организация интернет-казино признана в России преступным бизнесом и подпадает под действие закона об азартных играх, а продвижение таких площадок является нелегальным по закону о рекламе. В редакции документа от 3 декабря 2017 года говорится, что реклама услуг, осуществляемых организаторами азартных игр, как и продвижение информации о самих организаторах такого вида активности запрещена в интернете.

Компания Google признала нарушение закона и обвинила в этом пользователей

Согласно предписанию ФАС, ответственность за нарушение закона о рекламе несет распространитель сообщений. По этой причине компании «Гугл» в соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей. Однако размещение интернет-рекламы отличается от подачи объявлений в традиционные СМИ. Любой пользователь Сети может настроить собственную рекламную кампанию на страницах выдачи информации крупнейших поисковиков. В этом случае человек взаимодействует не с сотрудником компании, а заполняет форму, которая в большинстве случаев модерируется в автоматическом режиме.

В связи с получившей развитие ситуацией вокруг рекламы онлайн-казино «Вулкан» компания Google официально признала, что пользователи научились обманывать разработанную ее специалистами систему размещения рекламных сообщений AdWords.

Онлайн-казино «Вулкан» притворилось сауной

Использование технологий искусственного интеллекта для отсеивания неправомерного контента в рекламных сообщениях AdWords в случае с онлайн-казино «Вулкан» не принесло плодов. По мнению разработчиков Google, рекламодатель пошел на сознательный обман самообучающейся автоматизированной системы модерации. Программа не заподозрила объявление игорного заведения запрещенным, поскольку при регистрации аккаунта в качестве основной была указана деятельность по предоставлению клиентам банных услуг и продаже принадлежностей для сауны. На это же указывал и адрес рекламируемого сайта.

Для обхода правил AdWords программисты, действующие в интересах игорной площадки с азартными развлечениями, настроили демонстрируемые гиперссылки таким образом, что при переходе по ним с IP-адресов Google открывались подложные сайты, а все остальные пользователи интернета попадали на зеркала онлайн-казино «Вулкан».

«Яндекс» не доверяет автоматической модерации рекламы

Признав собственные просчеты в системе модерации рекламных сообщений, Google фактически подтвердила мнения экспертов о переходе компании на использование автоматизированных сервисов для оценки соответствия рекламы законодательству тех стран, где она размещается. Ручная проверка с привлечением специалистов в условиях, когда свою рекламу в AdWords может разместить любой пользователь Google, оказывается слишком затратной для корпорации.

В отличии от Google, главный российский поисковик «Яндекс», также располагающей собственной системой по размещению рекламных сообщений, в большинстве случаев ориентируется на модерацию контекстной рекламы специально нанятыми для этого специалистами. Всего на долю двух интернет-гигантов приходится около половины российского рынка онлайн-рекламы. Его общий объем в 2017 году составил свыше 166 млрд рублей.

Онлайн-казино бросили вызов ФАС и Роскомнадзору

Ситуация с рекламой игорного заведения «Вулкан» стала не первым нарушением законов об азартных играх и рекламе в интернете. Ранее появилась информация о том, что видеоролик онлайн-казино «Азино777» стал одним из самых раскрученных по итогам 2017 года. Реклама Azino777.com в исполнении рэпера Вити АК-47 на различных видеохостингах по общему объему показов смогла соперничать с такими гигантами рынка, как Coca-Cola, МТС и Tele 2.

Тогда Роскомнадзор сумел заблокировать только основной сайт Азино777, однако не справился с закрытием многочисленных зеркал онлайн-казино, поэтому незаконная реклама заведения имела успех и, по мнению экспертов, демонстрировалась на площадках с целевой аудиторией, а значит, привлекала новых игроков в казино «Три топора». Когда информация об объемах запрещенной видеорекламы просочилась в СМИ, представители общественных организаций признали практику выявления нарушений законодательства в сфере организации азартных игр и рекламе данных услуг неэффективной. Они выступили с предложением самостоятельно осуществлять мониторинг рекламных сообщений в интернете для выявления возможных нарушений действующих законов.