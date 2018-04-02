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Как делать покупки в интернет-магазинах дешевле?


Покупки через Интернет для современного человека являются обычным делом. Совершать их просто и удобно. Интернет-шопинг позволяет сэкономить не только время, но и деньги. Но существуют некоторые секреты, которые помогут вам приобретать товары онлайн еще дешевле.

Согласно статистике, в Интернете чаще всего приобретают одежду, обувь, электронику и технику. Стоимость таких товаров во многих магазинах не радует. Но можно приобрести нужную вещь дешевле, если воспользоваться промокодом. Например, промокод ситилинк поможет приобрести вам бытовую технику недорого.

Чтобы защитить себя от обмана, следует делать покупки только на надежных сайтах, которые проверены. Перед тем, как сделать заказ, обязательно прочтите отзывы о магазине. Также опосмотрите на реквизиты юрлица. Они обязательно должны быть прописаны на сайте. Должен быть указан и телефон. Если таких данных нет, рекомендуется просто покинуть этот магазин. Делать покупки на нем будет небезопасно.

Если делаете покупку на интернет-аукционе, смотрите на рейтинг магазина. Как же сэкономить на покупках в Интернете?

Специалисты рекомендуют грамотно выбирать время для осуществления покупок. Отслеживайте праздничные дни. Ведь в это время продажи, как правило, становятся ниже. А магазины изо всех сил пытаются привлечь покупателей при помощи разнообразных акций. Также существуют и сезонные распродажи. Лучше приобретать летнюю одежду зимой, а зимнюю - летом. В не сезон вам удастся приобрести вещи гораздо дешевле.

Отслеживайте скидки на сайтах, которые часто посещаете. Можете даже подписаться на рассылку. Информация об акциях и скидках будет приходить вам на почту.

Опытные онлайн-покупатели рекомендуют делать покупки редко, но метко. Магазины заинтересованы в том, чтобы средний чек был как можно больше, а покупатели хотят заплатить поменьше. Обычно скидку можно получить в том случае, если ваш заказ достигает определенной суммы. Вы можете объединиться с родственникам или с друзьями в одну покупку и сделать совместный заказ. Вы получите необходимую вам вещь, но вам будет предоставлена хорошая скидка.

При осуществлении совместного заказа вы сможете неплохо сэкономить и на доставке. Подружитесь с магазином. К постоянным покупателям онлайн-маркеты относятся очень лояльно.

17 май 14:28 | : Разное

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