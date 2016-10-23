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Тенденции рынка онлайн казино: Великобритания, Испания, Италия

Британский рост доходности, наращивание регулируемых рынков в Италии, популяризация азарта Испании - такими были последние тенденции казино онлайн, которые портал iGaming Business отметил в своем традиционном исследовании.

Так, согласно последним данным, принятый еще в 2014-ом закон о лицензировании казино позволил гейминг сектору Великобритании достичь за период 10.2014-09.2015 прибыльности в 12.6 миллиарда фунтов. При этом на долю казино онлайн за апрель 2014-март 2015 приходится 29% валового дохода.

Не отстает в темпах роста и итальянский рынок, где зафиксирован плавный прирост прибылей в 21% (30% увеличения доходности принесли лучшие игровые автоматы и ставки на спорт). Интересно, что отчетные цифры за стартовые 3 месяца 2016 еще более оптимистичны и демонстрируют +38% валового дохода онлайн казино и +41% – букмекерства.

Не последнюю роль в данных процессах обеспечивает компания Bet365: после выхода на рынок Италии в 2014-ом, на текущий момент этот гемблинг-провайдер уже является лидером по объему годовых продаж. Экспертами отмечается, что именно Bet365 - первый трансевропейский поставщик услуг, демонстрирующий повсеместные тенденции роста.

Что до общих тенденций рынка казино онлайн Италии, ожидается, что к концу 2016 года прибыль гейминг сектора может достичь €1 миллиарда (динамика показателей: +9.5% в 1 половине 2015, +16.5% во второй). При этом долгосрочный прогноз менее оптимистичен: из-за поправок в системе налогообложения и отсутствия крупных спортивных соревнований, итальянский игорный сектор может демонстрировать снижение доходности уже в этом году.

Испанский рынок глобальные перемены не затронут, но и темпы роста местной гемблинг-индустрии не столь впечатляющи. Внимание заслуживает популяризация онлайн казино, которая стала возможной после внедрения на рынок Испании слотов (2015). Так, показатели доходности возросли на 26% во 2 половине 2015-го и продолжают демонстрировать подъем: +32% за 1 квартал 2016 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что в ближайший период основой испанского рынка перестанут быть спортивные ставки, а акцент сместится в пользу лучших игровых автоматов. Подобный прогноз возможен благодаря фантастическим цифрам доходности казино в 1 квартале - 100% рост - а также увеличению (46%) валовой прибыли от рулетки.

 

 

19 январь 16:35 | : Разное

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