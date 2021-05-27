«РВК-Архангельск» принял в свой штат сотрудников Центральных очистных сооружений канализации

Штат «РВК-Архангельск» пополнился на более, чем 80 специалистов, которые трудятся на ЦОСК, причем, большинство из них – всю свою жизнь.
Как стало известно ИА «Руснорд», сами с сотрудники ЦОСК называют этот процесс «воссоединением» - три года назад очистные сооружения перешли в состав водоканала из структуры Соломбальского ЦБК.
«Мы снова присоединяемся к водоканалу, как это было три года назад. Те же, можно сказать, уже родные лица! В отличие от прошлого раза, когда мы просто увольнялись с СЦБК, сейчас мы переходим по переводу. А это - гарантия на сохранение наших рабочих мест», - поделилась своим ощущением «дежа-вю» мастер ЦОСК Ольга Устюжинская.
Работники приняты в штат «РВК-Архангельск» в порядке перевода, сообщается в распространенном компанией пресс-релизе. Кадровые мероприятия проведены в рамках соглашения по передаче в концессию ЦОСК, которые станут неотъемлемой частью в структуре архангельского оператора водоснабжения и водоотведения.
«Такая форма перевода гарантирует сохранение рабочего места. «РВК-Архангельск» предоставит сотрудникам все социальные гарантии в соответствии с коллективным договором и другими нормативными актами предприятия. Уровень дохода работников ЦОСК, по решению руководства компании, будет сохранен в полном размере. Многие из работников очистных сооружений проработали в этом подразделении большую часть своей трудовой жизни, и мы рады, что профессионалы отрасли пополнили наши ряды», - пояснила директор по персоналу «РВК-Архангельск Алиса Елисеева.