Глава Вельского района будет в Москве «пробивать» строительство крытого хоккейного корта

Развитие хоккея в Вельском районе и будущее строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Вельске, подготовка к которому ведется уже на протяжении нескольких лет, стали главной темой встречи депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной и главы района Виктора Шерягина.
Напомним, этот объект летом 2016 года был включен в Федеральную программу строительства спортивных объектов. Тогда же администрацией МО «Вельский муниципальный район» были получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
«Сейчас наша заявка находится в Министерстве спорта РФ, но на 2017 год мы не попали в программу – пока финансируются только объекты сметной стоимостью до 100 млн рублей, - рассказал глава МО «Вельский район» Виктор Шерягин. – Насколько я знаю, на 2018 год разрабатывается программа для более масштабных сооружений, в которую у нас есть шанс попасть. Стоимость нашего хоккейного корта – 266 млн рублей. В понедельник, 6 февраля, я получил на это одобрение и полную поддержку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Область готова участвовать в софинансировании, - а мы ведем работу с инвесторами. С Еленой Андреевной Вторыгиной мы договорились о том, что в конце февраля – начале марта я буду у нее в Госдуме, поговорим с Владиславом Третьяком, который полностью в курсе нашей темы, совместно поднимем вопрос в Минспорта. Надеюсь, совместными усилиями у нас все получится!»
Виктор Шерягин добавил, что в ближайшие дни у него будет встреча с потенциальным инвестором проекта – крупным предприятием, работающим на территории Вельского района. Глава уверен, что инвестор примет его предложение о социальном партнерстве.
«Я поддерживала и поддерживаю строительство Ледовой Арены в Вельске, - комментирует депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. — Уже проведена серьезная, системная работа с Федерацией хоккея РФ, лично с Владиславом Александровичем Третьяком. Когда Виктор Георгиевич приедет ко мне в Думу, будем решать вопрос в московских кабинетах. ПСД есть, политическая воля есть, область будет вкладываться в проект, с инвестором вопрос решается, поэтому у меня нет сомнений, что в программу 2018-го года вельский крытый хоккейный корт войдет!»
Крытый тренировочный каток с искусственным льдом будет включать в себя не только корт стандартных размеров для тренировок спортсменов и организации массовых катаний на коньках, трибуны на 252 места, но и раздевалки, душевые, два зала для индивидуальных силовых тренировок, пункт проката коньков, гардероб, тренерские помещения, методический кабинет, медицинский пункт. Будут созданы условия посещения объекта инвалидами.
На фото - Виктор Шерягин. Фото с сайта Вельской районной администрации