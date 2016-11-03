Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Вельского района будет в Москве «пробивать» строительство крытого хоккейного корта

Развитие хоккея в Вельском районе и будущее строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Вельске, подготовка к которому ведется уже на протяжении нескольких лет, стали главной темой встречи депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной и главы района Виктора Шерягина.

Напомним, этот объект летом 2016 года был включен в Федеральную программу строительства спортивных объектов. Тогда же администрацией МО «Вельский муниципальный район» были получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

«Сейчас наша заявка находится в Министерстве спорта РФ, но на 2017 год мы не попали в программу – пока финансируются только объекты сметной стоимостью до 100 млн рублей, - рассказал глава МО «Вельский район» Виктор Шерягин. – Насколько я знаю, на 2018 год разрабатывается программа для более масштабных сооружений, в которую у нас есть шанс попасть. Стоимость нашего хоккейного корта – 266 млн рублей. В понедельник, 6 февраля, я получил на это одобрение и полную поддержку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Область готова участвовать в софинансировании, - а мы ведем работу с инвесторами. С Еленой Андреевной Вторыгиной мы договорились о том, что в конце февраля – начале марта я буду у нее в Госдуме, поговорим с Владиславом Третьяком, который полностью в курсе нашей темы, совместно поднимем вопрос в Минспорта. Надеюсь, совместными усилиями у нас все получится!»

Виктор Шерягин добавил, что в ближайшие дни у него будет встреча с потенциальным инвестором проекта – крупным предприятием, работающим на территории Вельского района. Глава уверен, что инвестор примет его предложение  о социальном партнерстве.

«Я поддерживала и поддерживаю строительство Ледовой Арены в Вельске, - комментирует депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. — Уже проведена серьезная, системная работа с Федерацией хоккея РФ, лично с Владиславом Александровичем Третьяком. Когда Виктор Георгиевич приедет ко мне в Думу, будем решать вопрос в московских кабинетах. ПСД есть, политическая воля есть, область будет вкладываться в проект, с инвестором вопрос решается, поэтому у меня нет сомнений, что в программу 2018-го года вельский крытый хоккейный корт войдет!»

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом будет включать в себя не только корт стандартных размеров для тренировок спортсменов и организации массовых катаний на коньках, трибуны на 252 места, но и раздевалки, душевые, два зала для индивидуальных силовых тренировок, пункт проката коньков, гардероб, тренерские помещения, методический кабинет, медицинский пункт. Будут созданы условия посещения объекта инвалидами.

На фото - Виктор Шерягин. Фото с сайта Вельской районной администрации

 

09 февраль 17:34 | : Деньги

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.