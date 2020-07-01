Стартовала экспедиция WWF на Беломоро-Кулойское плато

Сегодня утром группа экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF) отправилась в экспедицию в юго-западную часть Беломоро-Кулойского плато (Приморский район Архангельской области). Специалисты обследуют бассейн рек Мудьюга и Кадь, чтобы понять, насколько значим с природоохранной точки зрения сохранившийся там массив нетронутых лесов.
«Экспедиция предстоит достаточно сложная. Если смотреть по карте, то расстояние от Архангельска кажется небольшим. Но добраться до этих мест довольно непросто, ведь здесь нет дорог. Самое начало пути мы проедем на машине - с «заброской» в лес помогла ГК «Титан». Затем - пеший переход до верховьев реки Мудьюга и сплав на байдарках с остановками для обследования ценных участков леса. Через неделю доберемся до деревни Патракеевка, а оттуда на вездеходах до реки Кадь и продолжим работать на этой территории еще несколько дней. В общей сложности на лодках, вездеходах и пешком нам предстоит преодолеть почти 100 км», - рассказал участник экспедиции, координатор проектов Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Андрей Копытов.
В составе экспедиционной группы – специалисты WWF, Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Цель экспедиции - изучить один из ближайших к крупным населенным пунктам участок дикой тайги. Предполагается, что, благодаря ненарушенности этих лесов, здесь сохранились ценные экосистемы, высокое разнообразие флоры и фауны, включая редкие виды растений и животных. В реки Кадь и Мудьюга приходит на нерест семга. В ходе экспедиции специалисты проведут полевые исследования биоразнообразия, изучат видовой состав растительности и животного мира, выявят места обитания редких видов, выполнят описание ландшафтов, лесного фонда и почв, оценят степень нарушенности в результате деятельности человека.
Если в результате обследования территории специалисты подтвердят ее высокую значимость для поддержания ландшафтного и видового разнообразия, то в дальнейшем предстоит работа по сохранению наиболее ценных участков этих лесов от разработки, т.к. эти места – зона интересов как лесо- так и недропользователей. Итоги экспедиции будут представлены лесозаготовительным и алмазодобывающим компаниям, потенциально заинтересованным в освоении этой территории.
В дальнейшем эти леса могут получить статус национального лесного наследия страны. Само понятие «национальное лесное наследие» (НЛН) достаточно новое. В 2013 году оно было включено в Лесную политику РФ до 2030 года, а в 2018 году, когда Минприроды утвердило новую Лесоустроительную инструкцию, появился механизм создания НЛН, который, однако, еще не был опробован. Для «шлифовки» нового механизма при Рослесхозе создана специальная рабочая группа, в состав которой входят и сотрудники WWF России.
«До сих пор в России не создано ни одного объекта национального лесного наследия, хотя в ряде регионов такая возможность обсуждается. Придание статуса НЛН более простой и менее затратный способ сохранения наиболее ценных лесов, чем создание особо охраняемых природных территорий со специальным режимом и штатом охраны. Архангельская область имеет все шансы стать первым регионом России, где будет создан объект национального лесного наследия», - отметил руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов.
Необходим герметичный насосный агрегат с магнитной муфтой? Хотите иметь дело только с профессионалами? Вашему вниманию представлены герметичные насосы с магнитной муфтой. Во время изготовления насосных установок применяется высший контроль качества. Полная информация о производстве и видах насосных установок.