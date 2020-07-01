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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что зараженные коронавирусом диабетики также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации. Также, сообщает портал, статистика, собранная за несколько месяцев пандемии, показала, что диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученый из Калифорнийского университета в Сан Франциско Пракаш Дидванья напомнил, что диабету присущ целый ряд осложнений, включая болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, доходящее до ампутации, а также ухудшение зрения. Самым серьезным осложнением исследователь называет снижение эффективности иммунной системы.

В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Коламбусе заявил о необходимости больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками. Врачи, считает Джозеф, должны контролировать возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.

Также доктор выразил мнение, что в этом вопросе может помочь телемедицина: пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи будут принимать решение о необходимости вызвать больного в стационар, предварительно изолировав от зараженных коронавирусом.

Всего за время пандемии в России выявили около 812 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 269 человек умерли, более 600 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — почти 238 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.

Истиочник: https://ria.ru/20200727/1574954095.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

27 июль 12:55 | : Жизнь

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