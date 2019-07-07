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Глава Северодвинска проинспектировал работы по ремонту внутриквартальных проездов

Глава Северодвинска Игорь Скубенко в ходе рабочей поездки оценил качество работ по асфальтированию внутриквартальных проездов на Яграх, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Приёмка работ специалистами находится в активной фазе, поэтому мне важно увидеть всё своими глазами. В целом, качество меня устраивает, хотя иногда недочёты видны: либо скапливается вода в неровностях, либо примыкание не пролито битумом. Но окончательную оценку качества будут давать специалисты, - отметил глава города.

Он добавил, что участие города в нацпроектах, таких как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», даёт возможность привлекать средства федерального бюджета и высвобождать местные деньги под другие неотложные нужды. Так, должны быть усилены другие направления сферы ЖКХ, в частности - ремонт тротуаров: в этом году будет отремонтировано три, а на средства экономии - ещё четыре объекта.

Председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов пояснил, что в этом году было заключено четыре муниципальных контракта стоимостью 45 миллионов рублей. Объемы работ этого года сопоставимы с выполненными в прошлом году.

Уточним, что с индивидуальным предпринимателем Павлом Герасимчуком было заключено три муниципальных контракта. По условиям первого из них, стоимостью 5 миллионов 676 тысяч рублей, в ягринских дворах заменено асфальтобетонное покрытие проездов площадью 3 тысячи 678 квадратных метров. Работы приняты.

По второму контракту на сумму из 17 миллионов 970 тысяч рублей предусмотрен ремонт 20 объектов в материковой части города. Площадь обновлённого покрытия составляет 12 тысяч 830 квадратных метров. Приёмка работ продолжается.

Ещё один контракт стоимостью 14 миллионов 725 тысяч рублей полностью закрыт. В материковой части города заново заасфальтировано 16 объектов площадью 10 тысяч 662 квадратных метра.

С ООО «Дорсервис» заключён четвёртый по счёту контракт на ремонт внутриквартальных проездов на сумму 6 миллионов рублей. В него включено семь объектов общей площадью 4 тысячи 210 квадратных метров, один из которых - на улице Мира, 15 - ягринский. Работы завершены. Началась приёмка выполненных работ.

19 август 22:40 | : Жизнь

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