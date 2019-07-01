Жители Ленского района Архангельской области стали частыми гостями в Москве

Ярким и запоминающимся выдалось лето нынешнего года для юных жителей Ленского района Архангельской области. В рамках программы, реализуемой совместно с Правительством Москвы и Фондом Развития Ленского района по социальной поддержке населения Ленского района, инвестор проекта ЭкоТехноПарка «Шиес» - ООО «Технопарк» организовал группе школьников насыщенную приключениями неделю в столице. А непосредственным организатором поездки выступило ООО «Технопарк» - инвестор строительства в Ленском районе сверхсовременного экотехнопарка «Шиес».
Осмотреть все достопримечательности Москвы за одну неделю, конечно же, невозможно, но благодаря плотному графику школьники успели очень многое. Кураторы поездки устроили детям активный отдых практически в режиме нон-стоп. Все расходы по дороге, проживанию, питанию и развлечению ребят взяли на себя организаторы.
Знакомство с Москвой началось с обзорной экскурсии: Красная площадь, Парящий мост парка «Зарядье», смотровые площадки Воробьевых гор, башни «Федерация» в Москва-Сити и Храм Христа Спасителя.
Затем детей ждало представление Королевского цирка Гии Эрадзе «Бурлеск» в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Также в культурную программу поездки вошло посещение океанариума Крокус-Сити с тысячами видов рыб и животных, собранных со всего света, визит в Московский зоопарк и технопарк «Сколково». Преподаватели МГУ устроили для юных поморов мастер-класс «Разработка 3D модели: именной брелок». Кроме начальных знаний по 3D инженерии и дизайну у ребят на память об этом остался также самостоятельно разработанный именной брелок, отпечатанный на 3D принтере.
Московские каникулы продолжились в Мультимедийном историческом парке «Россия моя история» на ВДНХ: в ходе тематической экскурсии «Сильные и славные столетия Руси» юные гости столицы познакомились с Русью эпохи Рюриковичей. А потом пришел черед Музея занимательных наук «Экспериментаниум» и фабрики мороженного, на которой можно было лакомиться продукцией в практически неограниченном количестве.
Напомним, что программа, реализуемая совместно с Правительством Москвы и Фондом Развития Ленского района по социальной поддержке населения Ленского района,
предусматривает различные форматы сотрудничества. Ранее в рамках этой программы Москву посетила группа работников образования, прошедшая в столице курсы повышения квалификации. А несколько десятков жителей Ленского района, в том числе и дети, смогли поправить здоровье в столичных клиниках.