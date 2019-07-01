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«Память» ландшафта помогла учёным идентифицировать заброшенные сто лет назад пашни и перелоги на севере Кенозерья

Экспедиционная группа исследовала старые агрокультурные ландшафты, заросшие лесами, на северном берегу Кенозера в районе Ручьевой Лахты, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

В состав экспедиции вошли заведующий сектором управления культурными ландшафтами отдела изучения природных комплексов и объектов Кенозерского национального парка Александр Козыкин, лаборант-исследователь Парка Надежда Самойлова, доктор сельско-хозяйственных наук, профессор САФУ (Архангельск) Елена Наквасина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФИЦКИА РАН (Архангельск) Надежда Прожерина и кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (Москва) Алексей Алейников.

Учёные задались целью выяснить, какие леса сформировались на старых подсеках, перелогах и сенокосах, насколько и по каким параметрам они отличаются от коренных, а также — с какой скоростью идут процессы восстановления естественных лесов. Однако сначала необходимо было точно определить границы старых сельскохозяйственных угодий. Для этого силами Кенозерского национального парка была проведена тщательная и оригинальная работа по привязке, оцифровке и совмещению старых межевых карт середины XIX века на современные планы лесонасаждений. Так исследователи выделили места расположения земельных наделов, которые после обследовали в натуре.

Индикаторами при поиске заросших лесом бывших сельскохозяйственных угодий стали груды складированных камней, которые были выпаханы и аккуратно сложены крестьянами на межах, а также сохранившиеся межполевые борозды с очень толстыми берёзами, обозначающими края полей. Но главное подтверждение дали почвы. Именно в почвенном профиле — в «памяти почвы» — фиксируются и хранятся все изменения ландшафта.

По структуре и состоянию почвы и растительности учёным удалось идентифицировать старую пашню длительного использования, репище — место посадки репы (рядом были найдены ямы, где хранили корнеплоды), а также ряд перелогов — участков, на которых почва не обрабатывалась так тщательно, как на пашне, бывших недолго под пашней и оставленных затем под сенокошение.

Специалистами были обследованы шесть полей, заросших лесом, сделаны подробные описания почв и отобраны образцы на анализ. Исследована современная растительность: определены состав, структура древостоя, особенности естественного возобновления. Определён максимальный возраст деревьев, по которому учёные сделали предположения о том, как давно заброшены угодья. Анализ старых межевых карт показал, что эти участки использовались уже в 1850-1860-е годы, а забросили их в 1920-е годы, вероятно после революции.

«Подобные леса были широко распространены в европейской части России, однако многие из них впоследствии были вырублены. Лесные экосистемы Парка — уникальный объект для исследований постагрогенных последовательных изменений растительности и почвы. Обработка и анализ данных позволит ответить на вопрос о сходстве и различии послепахотных и постпереложных лесов, также — скорости восстановления естественных лесов», — отметил Алексей Алейников.

 

18 июль 13:06 | : Жизнь

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