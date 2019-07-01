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Бумажные СМИ теряют рабочие места

Число сотрудников печатных газет и журналов в России к 2023 году сократится в 1,7 раза к уровню 2018 года, до 157 тыс. человек, прогнозируют эксперты. Потерю рабочих мест лишь частично восполнят онлайн-издания, которые по совокупному штату почти сравняются с печатными. Сами же издатели уверены, что основные сокращения в редакциях уже завершены и дальше зарплатный фонд можно снижать только автоматизацией и переводом на аутсорсинг непрофильных задач.

По итогам 2018 года в российских печатных СМИ работали 273 тыс. человек, в 2019 году это число сократится на 24%, до 208 тыс., а по итогам 2023 года — в 1,7 раза по отношению к 2018-му, до 157 тыс. человек, говорится в имеющемся у “Коммерсанта” исследовании Института цифровых трансформаций и исследований экономических трендов. Потерянные рабочие места частично заместят интернет-СМИ: количество занятых в онлайн-медиа, включая блогеров, в 2018 году оценивается в 101 тыс. человек, в 2019 году оно вырастет на 10%, до 113 тыс., а к 2023 году достигнет 154 тыс.

Причинами грядущего сокращения рабочих мест в печатных СМИ аналитики называют «распространение мобильного интернета, крах системы дистрибуции прессы, снижение популярности подписки на фоне распространения бесплатного, пусть и менее качественного контента». Сами издатели считают, что уменьшение числа рабочих мест будет вызвано скорее закрытием части СМИ, чем сокращениями в действующих. По данным Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), за последние пять лет количество зарегистрированных Роскомнадзором печатных СМИ сократилось почти на 21%, с 63,5 тыс. до 50,5 тыс.

Данные онлайн-ресурса Headhunter при этом не говорят о падении спроса на сотрудников в масс-медиа. Количество вакансий в сегменте в июле 2019 года составляет 7,1 тыс. штук, в июле 2018 года было размещено почти столько же. Новые рабочие места в СМИ, которые появляются в связи с расширением онлайн-каналов, компенсируют высвобождение ресурсов в печатных версиях, полагают в Headhunter.

У тех печатных СМИ, которые останутся, численность сотрудников вряд ли будет серьезно меняться, считает гендиректор ИД «Аргументы и факты» и президент СППИ Руслан Новиков. Сами «Аргументы и факты», по его словам, еще в 2014–2015 годах провели «программу оптимизации персонала», которая затронула примерно четверть коллектива, с тех пор число сотрудников держится на одном уровне и до 2023 года сокращений пока не планируется.

18 июль 06:56 | : Жизнь

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