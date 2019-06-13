Активисты ОНФ призвали предприятия Архангельской области подключиться к проекту «Профстажировки 2.0»

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области призвали предприятия региона подключиться к платформе, которую ОНФ и АНО «Россия – страна возможностей» запустили в рамках совместного проекта «Профстажировки 2.0».
Как сообщает пресс-служба регионального отделения, в основе проекта лежит новый механизм взаимодействия студентов и будущих работодателей. В рамках совместного проекта Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей» «Профстажировки 2.0» компании размещают на портале практические задания для студентов. Авторы лучших решений получат возможность пройти стажировку на предприятии и, возможно, устроиться на работу.
В настоящее время к проекту присоединилось более 300 партнеров. Они разместили на платформе проекта около 1 тыс. практико-ориентированных заданий. Каждый студент или учащийся ссуза сможет выбрать на платформе кейс по своему направлению подготовки, а с 1 сентября начать его решать вместе с научным руководителем в рамках курсовой или дипломной работы.
«Мы направили обращения и предложили десяти успешным предприятиям региона в сфере лесопереработки, машиностроения, сельского хозяйства, рыболовства подключиться к кадровой платформе проекта «Профстажировки». Уверены, что участие в проекте поможет предприятиям найти молодых и грамотных специалистов», – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Кряталов.
К проекту также могут присоединиться образовательные учреждения.