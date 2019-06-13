Фролов: «Аквилон Инвест» посчитал своим долгом помочь установить в Архангельске памятник Детям войны

Строительный холдинг «Аквилон Инвест» окажет помощь в установке монумента Детям Великой Отечественной войны в столице Поморья, сообщает пресс-служба холдинга.
Напомним, что инициатором установки памятника стало Архангельское отделение Российского военно-исторического общества. Проект был выполнен московским скульптором Денисом Стритовичем. Сам монумент изготовлен из гранита в Москве на средства РВИО и будет доставлен в Архангельск после 10 августа. Еще прошлым летом депутаты городской Думы согласовали установку памятника на перекрестке пр. Троицкий и ул. Карла Маркса.
Для установки памятника необходимо выполнить большой объем подготовительных работ – сделать фундамент и благоустроить прилегающую территорию, с тем, чтобы монумент органично вписался в окружающую городскую среду. На текущей неделе специалисты выполнят археологические исследования, по итогам которых будет принято решение об устройстве свайного фундамента. Работы профинансирует холдинг «Аквилон Инвест». Сам монумент планируют установить до конца августа. Подходы к нему будут благоустроены.
- Мы посчитали своим долгом помочь в установке памятника Детям войны. Они наравне со взрослыми вынесли все тяготы и невзгоды военного лихолетья: голод, бомбёжки, тяжёлый труд. Поколение детей войны внесло свой очень значимый вклад в Великую Победу, и поэтому такой памятник в Архангельске нужен и важен, - отметил председатель Совета Директоров холдинга «Аквилон Инвест», депутат областного Собрания Александр Фролов.
Война перевернула жизнь детей и подростков Архангельска. По трудовой мобилизации в годы войны ежегодно привлекались на разнообразные работы до 8 тыс. школьников. Более 40 тыс. подростков было направлено в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, чтобы затем заменить отцов и братьев на промышленных предприятиях. Старшеклассники трудились на уборке урожая в районах области, на вылове морской капусты, сборе яиц и пуха на Новой Земле. Дети выполняли ремонт обмундирования, пошив валенок, шили шинели. Они заготавливали, пилили и кололи дрова семьям погибших воинов, сушили для фронта картофель, стирали в прачечных бельё для солдат, ухаживали в госпиталях за ранеными, являлись бойцами пожарно-сторожевых отрядов. Среди трёхсот погибших и раненых при отражении налётов вражеской авиации на Архангельск, в основном, были подростки. Критическое положение с продовольствием сказывалось на здоровье детей, на увеличении детской смертности, которая зимой 1941 года превысила 20%.
В основу художественного образа памятника заложен визуальный образ пирса, по которому идут дети – мальчик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. Главная смысловая задача памятника - донести до горожан подвиг юных северян, сражавшихся и трудившихся во имя Победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. На пилонах скульптуры будут размещены стихи поэтессы Валентины Салий, посвященные тем, чье детство навсегда было опалено самой страшной войной.
СПРАВКА
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон-Инвест» является четырехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-18 годах. Также компания входит в ТОП-30 Единого реестра застройщиков России.
В активе холдинга более 90 объектов различного назначения общей площадью около 1 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты.
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