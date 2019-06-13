В Архангельской области наметились перспективы внедрения альтернативного транспорта

Из Архангельска в Северодвинск состоялся пробный запуск первого в области рельсового автобуса.
Создание комфортных условий для пассажиров, здоровой конкурентной среды на рынке пассажирских перевозок, а также возможность снижения нагрузки на автомобильные дороги на межмуниципальном сообщении губернатор Игорь Орлов обсудил с заместителем начальника Северной железной дороги по взаимодействию с органами власти Олегом Васютенко во время пробного рейса на рельсовом автобусе по маршруту Архангельск - Исакогорка - Северодвинск.
Возможности рельсового автобуса оценили также представители регионального правительства и администраций Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, АО «Северная пригородная пассажирская компания».
Просторные салоны с удобными сиденьями, биотуалеты, система оповещения пассажиров с дублированием «бегущей строкой», климат-контроль - в трех вагонах РА-2 созданы все условия для комфортной поездки. Да и время пробного рейса - 1 час 28 минут - позволяет рассматривать такой вид транспорта как хорошую альтернативу обычному автобусу.
На сегодняшний день речи о начале эксплуатации РА-2 не идет, для этого необходимо еще оценить экономические параметры проекта, пассажиропоток, тщательно проработать все логистические составляющие, обеспечить синхронизацию работы рельсового автобуса с другим наземным общественным транспортом, что позволит сделать межмуниципальное сообщение максимально удобным для пассажиров. На совещании, состоявшемся в ходе поездки на борту РА-2, принято решение о создании рабочей группы, которой предстоит детально оценить все нюансы реализации этого проекта.
- Мы говорим об инвестициях в размере порядка 1,5 млрд рублей, поэтому рассуждать в режиме «сели и поехали» недопустимо, всё должно быть четко просчитано и обосновано. Сегодня мы смогли оценить, насколько поездка на рельсовом автобусе комфортна и соответствует всем современным требованиям. Что касается экономики, то не она будет определяющей, во главе угла - интересы архангелогородцев, северодвинцев, а в перспективе - и жителей целого ряда других территорий, которые могут быть охвачены таким видом транспорта, - подчеркнул губернатор Игорь Орлов.
При этом, по мнению главы региона, инвестиции, которые в случае принятия положительного решения будут вложены в такой вид транспорта, должны развивать и целый ряд других сервисов. Это касается и дооснащения платформ с учетом потребности пассажиров с ограничениями в здоровье, возможности выхода во время пути в интернет и многих других нюансов.
- Говоря о перспективах нового для региона вида транспорта, мы, конечно, ставим перед собой задачу соответствовать конкурентным требованиям, но на самом деле правильно стремиться к мультимодальным перевозкам, когда в обслуживании пассажиров задействован и железнодорожный, и автомобильный транспорт. Это повышает уровень комфорта для людей, и поэтому мы должны не конкурировать, а работать сообща, - подчеркнул Олег Васютенко.
Кстати, к Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа, планируется запустить пробные маршруты на льготных для пассажиров условиях. Это позволит жителям опробовать возможности рельсового автобуса, а организаторам - оценить пассажиропоток и просчитать экономику, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.