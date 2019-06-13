Транспортная инфраструктура в РФ адаптирована для инвалидов процентов на 20

Только 20% транспортной инфраструктуры в городах России соответствует нормативным требованиям по части адаптации среды для маломобильных граждан. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в интервью РИА-Новости.
Он привел пример главы администрации Нижнего Тагила, который, сев в инвалидное кресло, проверил доступность городской среды собственной пятой точкой.
Градоначальник и руководители субподрядных организаций проверили накануне несколько районов города, в частности — те участки, по которым в мэрию поступали обращения от маломобильных граждан.
«К сожалению, в целом не более 20% всей транспортной инфраструктуры соответствует требованиям стратегия развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ на период до 2030 года», — отметил специалист.
По словам Зотова, больше всего претензий у граждан с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта в Кирове, Махачкале и Архангельске.
«Касаемо остановочных павильонов, то порой к ним невозможно подъехать, даже если он новый и оборудован в рамках комплекса работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», — продолжил специалист.
Как считает председатель Общероссийского объединения пассажиров, причина этого – отсутствие в администрациях муниципалитетов специалистов, которые могли бы содействовать в решении данных вопросов.
Илья Зотов добавил, что общественная организация составит рейтинг российских регионов по доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан, который будет презентован в рамках всероссийского форума молодых инвалидов «Крылья возможностей».