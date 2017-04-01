Холмогорский «футбол». Редакция газеты «Холмогорская жизнь» решила сыграть в одни ворота

Честно говоря, мы (редакция ИА RUSNORD) не ожидали, что наши публикации о жизни и туманных перспективах СПК «Холмогорский племзавод» (http://rusnord.ru/economic/37863-na-ih-vek-hvatit-spk-holmogorskiy-plemzavod-i-ego-molchalivoe-bolshinstvo.html, http://rusnord.ru/scandal/38075-chernyy-nal-po-holmogorski.html ) вызовут такой общественный резонанс в самом районе. Не скрою, приятно. Приятно, что нас читают, обсуждают, соглашаются или нет, с нами спорят.
Последнее мы считаем абсолютно нормальным явлением в демократическом (не авторитарном!) обществе, где по определению не может главенствовать только одна точка зрения. Иначе зачем эти игры в свободу слова, гласность, плюрализм?
В районной газете «Холмогорская жизнь» опубликовано «Открытое письмо коллектива СПК «Холмогорский племзавод» (из прочитанного, какой-то части коллектива) в защиту Худяковой Наталии Александровны», которую мы приняли на свой счёт. Почему на свой? Потому что именно в наших публикациях в адрес Худяковой Натальи уже звучали такие слова как «черный нал», «не уплата налогов», судебные издержки» и т.д.
Как следует из статьи, без Натальи Александровны сельхозпредприятие так бы и прибывало в сирости и безвестности. Но именно после выборов 2013 года, когда она стала председателем, хозяйство буквально ОЖИЛО. Секрет в том, что Худякова понимает - молоко у коровы на языке. То есть, надо накормить корову, иначе ни молока, ни денег не будет. Ну, это даже нам, городским жителям, понятно. Но неужели банальная сельскохозяйственная аксиома была неизвестна Холмогорскому району до того благословенного 2013 года? Верится с трудом.
Далее идёт подробное перечисление заслуг госпожи председательши перед кооперативом, районом и всей страной. Как-то сами собой отметились два пункта: сотрудничество с ОАО «Северодвинск-Молоко» (об этом подозрительном альянсе мы писали в статье «На их век хватит?») и решение жилищного вопроса для четырёх семей (по одному на год председательствования Худяковой).
В конце подписавшиеся (всего 65 человек) взывают к Худяковой не бросать их на произвол судьбы, а снова баллотироваться на пост председателя кооператива. Так и хочется произнести «Аллилуйя!».
Надо сказать, что в штат СПК «Холмогорский Племзавод» входит гораздо больше людей, чем подписали вышеприведённое «открытое письмо». И вот они, то большинство, руководствуясь теми же понятиями – свобода слова, гласность, плюрализм мнений - написали статью в ту же газету с расчётом на публикацию в ближайшем номере со своим взглядом на ситуацию в кооперативе, личность г-жи Худяковой и манерой её правления. . Напомню, в штате СПК «Холмогорский Племзавод» состоит около 130 сотрудников.
Редактор «Холмогорской жизни» Александр Угольников по заранее договоренности сказал – конечно, о чём речь, пишите больше, наша редакция поощряет любой диалог между авторами! После этого, получив материал он откровенно «футболит» представителей другой части коллектива СПК, которые готовы были даже за свои кровные денежки на коммерческой основе разместить ответный материал. И ранее обещанную для публикации полосу вдруг кто-то занял и газета уже сверстана. Это ли не откровенный сговор всей выше указанной «серой группы»! «Издательский дом «Холмогорская жизнь» является государственным учреждением, а не частной лавочкой и является площадкой для обоих сторон. В подтверждении всех предположений мы посмотрим, кого Угольников А. опубликует в последнем номере? Ради кого он всеми способами не пустил на страницы газеты откровения простых работников СПК? Мы все это увидим совсем скоро и сделаем свои выводы.
На профессиональном языке журналистов это называется «сыграть в одни ворота». То есть, в преддверии выборов председателя районообразующего предприятия читатель узнает только одну из двух точек зрения, что автоматически создаёт преференции одному кандидату, методично подминающему под себя все сферы жизни Холмогор, как-никак, депутат районного Совета. Как вы понимаете, речь идёт о всё той же г-же Худяковой. На политических выборах подобные действия, нарушающие основы свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации, привели бы к немедленной дисквалификации кандидата.
И всё-таки холмогоряне будут иметь возможность ознакомиться с тем, что написано в неопубликованной статье. Мы им в этом поможем…
МЕЖДУ СТРОК «ОТКРЫТОГО ПИСЬМА»
Все люди делятся на две категории: на низших и на высших людей.
Низшие люди живут в послушании и любят быть послушными.
Высшие люди реализуют великие цели и идеи.
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
В районной газете «Холмогорская жизнь» № 14 вышло открытое письмо в защиту Худяковой Н.А., под которым поставили свои подписи 65 работников СПК «Холмогорский племзавод». Это ровно половина коллектива, в котором трудится 130 человек. Вторая половина почему-то отказалась подписаться под той статьей. Давайте разберемся, почему? Так ли в нашем предприятии стало все хорошо и безоблачно с момента вступления Натальи Александровны в должность Председателя СПК. ОЖИЛО ли предприятие? Оставим эмоции за рамками этой статьи и приведем только факты.
Авторы открытого письма утверждают, что Натальей Александровной были приложены все силы для организации сбалансированного кормления животных, в результате чего удои стали подниматься. Они действительно поднялись с 5200 до 6700 килограмм, но в ущерб качеству.
Но каким же образом Председателю удалось увеличить объем закупок качественных кормов? Откуда взялись дополнительные средства? Оказалось, что в этом помогли контрсанкции. Летом 2014 года Правительство РФ ввело эмбарго на импорт молока из западных стран, вследствие чего на внутреннем рынке резко поднялся спрос на данный продукт. В итоге, закупочная цена на молоко поднялась с 12 до 23 рублей. Можно легко увидеть, насколько увеличилась прибыль от реализации сырья, которая в свою очередь пошла на закупку дополнительных объемов кормов.
В то же время, зарплата работникам предприятия за все годы правления Натальи Александровны повышалась только один раз на 6 процентов (февраль 2014). Сейчас в штате нет таких ключевых квалифицированных специалистов, как агроном, экономист и инженер по охране труда (и это на производстве с риском повышенного травматизма!).
Что касается пресловутого животноводческого комплекса. Данная тема всплывает на каждом очередном общем собрании пайщиков СПК, начиная с декабря 2014 года. Именно тогда было создано ООО «Племзавод Холмогорский» с целью привлечения внешних инвестиций. Доля СПК в нем составляет 49 процентов. На проектную документацию были потрачены немалые деньги, но потенциальный инвестор до сих пор не торопится вкладывать собственные деньги в данный проект. Настоящий животноводческий комплекс – это крупное специализированное предприятие индустриального типа по производству молока. Процесс характеризуется узкой специализацией, большим объемом продукции, углубленным разделением труда с применением комплексной механизации, автоматизации. А 200 скотомест – это так, фермочка, в которой преобладает ручной труд с технологиями сорокалетней давности. А ведь на дворе XXI век!
В открытом письме отмечалось, что СПК «Холмогорский племзавод» является одним из крупнейших и передовых предприятий агропромышленной отрасли Архангельской области. Согласимся, что оно не самое маленькое, но по поводу передового возникает огромное сомненье. За последние годы мы не увидели в наших стенах желающих перенять «прогрессивный» опыт нашей деятельности.
Не можем оставить без внимания и реконструкцию животноводческого комплекса. Ремонт крыши был проведен с явным нарушением технологии. С момента ввода в эксплуатацию новой кровли прошло всего 18 месяцев. В разных частях крыши высыпаются доски, стены в зимний период покрываются слоем льда. Для примера, находящийся рядом нереконструированный объект (2-я бригада) не имеет таких проблем. При заключении договора с подрядчиком должны быть предусмотрены гарантийные обязательства на выполненные работы. Или все говорит о том, что он (договор) был составлен без них?
И в заключении хотелось бы поинтересоваться у Натальи Александровны. С какой целью в мае 2014 года было создано и зарегистрировано по адресу, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, 12 (адрес конторы СПК) ООО «Родная земля»? Какую практическую выгоду СПК получило от данного предприятия за 3 года своего существования?
Редакция ИА RUSNORD продолжает следить за развитием ситуации в Холмогорском районе, вышедшей за рамки отдельного сельхозпредприятия.
(на фото внизу: первая на нашем сайте фотография г-жи Худяковой… в жёлтой кофточке)
Леонид Черток