Немолодая убийца из Архангельска отправится на 10 лет в колонию

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 31.03.2022, которым 59-летняя жительница г. Архангельска признана виновной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Суд установил, что 31.10.2021 между осужденной и ее знакомой, распивавших спиртные напитки в одном из домов по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске, произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница, вооружившись ножом, нанесла им потерпевшей не менее 14 ударов в область груди и живота, причинив несовместимые с жизнью ранения.
Апелляционные жалобы осужденной и ее защитника о суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.