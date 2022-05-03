Молодой житель Новодвинска повторно попался на наркосбыте

18 июля в округе Майская горка сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску по подозрению в совершении наркопреступления был задержан 20-летний житель города Новодвинска. В момент задержания он оборудовал «тайники-закладки».
В ходе личного досмотра у молодого человека было обнаружено и изъято 23 свертка с неизвестным веществом. Согласно проведенному Экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Архангельской области исследованию, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.
По данным оперативников, запрещенный товар злоумышленник приобретал через интернет-сайты, созданные в теневом сегменте сети Интернет, после чего, перемещаясь на такси, развозил в разные точки. Ранее молодой человек уже был судим и отбывал наказание за аналогичное преступление.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Ведется следствие.